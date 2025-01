Laura Flores revela acoso de dos actores y que recibió propuestas indecorosas para protagonizar una novela

El pasado jueves 16 de enero, Laura Flores fue la invitada especial de TVNotas en El mitangrit, programa conducido por Horacio Villalobos publicado cada jueves a las 8:00 pm a través del canal oficial de YouTube de la revista TVNotas.

Durante la entrevista, la actriz y cantante abrió su corazón para hablar sobre los momentos más importantes de su vida, sus proyectos futuros y algunos desafíos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria.

Laura Flores fue víctima de acoso por dos actores: “Me metieron mano”

En el espacio de TVNotas, Laura Flores decidió abordar temas delicados que anteriormente había mantenido en privado. Uno de los testimonios más conmovedores fue su relato sobre las situaciones de acoso que experimentó mientras trabajaba en sets de grabación. La actriz contó con detalles una de las experiencias más desconcertantes:

“A mí me pasó en un set, no voy a decir nombres, pero me pasó con dos actores diferentes. En el set me metieron mano, o sea, durísimo. No estábamos en escena; antes de grabar, uno llegó por atrás y, aunque estaba separado de la mujer, me agarró de las caderas y empezó a bajar las manos. Yo estaba vestida, pero él intentaba tocarme mis genitales. Le dije: ¿Qué te pasa? Y él respondió: ‘Ay, es que hace mucho que no toco a una mujer’. Le contesté: ‘Pues vas y te tocas en el espejo, papá. A mí me respetas’. Armé un escándalo en el set”, contó sensiblemente molesta Laura Flores

Laura también narró otro incidente con un compañero de trabajo que, a pesar de tener una relación profesional cordial, cruzó límites inaceptables.

“El otro actor me dio una nalgada en el set. Yo me quedé impactada porque teníamos una relación bonita de amistad. Lo agarré del brazo, lo senté y le dije: ‘Oye, yo a ti te quiero mucho y siempre te he respetado, ¿por qué me diste una nalgada? ¿En qué momento te viste como alguien que puede faltarme al respeto? No hagas eso, por favor’”, confesó Laura.

Laura Flores: Propuestas indecorosas en el medio artístico

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Laura Flores confesó haber recibido propuestas indecorosas en el ámbito laboral.

“Acoso no, propuestas sí, de que: ‘Oye, me encantaría andar contigo’. Sí ha habido estas ofertas, y yo de: ‘No, porque te das cuenta de que quieren andar contigo porque te van a dar un proyecto’”, comentó la actriz.

Laura explicó que, aunque no calificaría estas situaciones como acoso, las propuestas venían de personas que vinculaban las oportunidades laborales con relaciones sentimentales.

“No lo llamaría acoso, pero ese productor te está dando el proyecto y también te está proponiendo una relación sentimental. Entonces, ahí es donde yo me he salido, porque ya he visto estas relaciones que van de la mano con un proyecto y no siempre funcionan”, compartió.

La actriz también reflexionó sobre cómo enfrentó estas situaciones y agradeció no haber sido puesta en una posición aún más comprometedora: “A mí no me tocó, gracias a Dios. No te puedo decir qué hubiera hecho si me hubiera presentado una situación semejante. Te estoy contestando con la verdad”, aseguró Laura.

La carrera y los proyectos de Laura Flores, pronto estará en concierto

Laura Flores es una figura icónica en la televisión y la música de habla hispana. Con una trayectoria que abarca varias décadas, ha protagonizado exitosas telenovelas como El privilegio de amar y Mundo de fieras. Además, ha destacado como cantante con varios discos en su carrera.

Durante la entrevista que le hizo Horacio Villalobos para TVNotas, Laura Flores compartió detalles emocionantes sobre sus próximos proyectos, tanto en la música como en la actuación, destacando su entusiasmo por lo que está por venir. Aunque no reveló todos los detalles, la actriz expresó: “Estoy emocionada por lo que viene y agradecida por el apoyo constante de mis fans”.

Recordemos que hace unos días, la también cantante ¡anunció su regreso a la música! con una presentación especial en “La cueva”.

Este espectáculo se llevará a cabo el próximo 18 de enero y contará con una selección de temas emblemáticos y otros compuestos por ella misma. Con este concierto, la artista busca conectar nuevamente con su público a través de la música que siempre ha sido una parte esencial de su vida profesional.

Además de su regreso musical, Laura Flores habló sobre su participación en la nueva serie Cómplices, que se estrenará en mayo a través de la plataforma VIX. La actriz explicó que esta producción es una comedia de humor negro basada en una idea original de Lucía Méndez, quien también se encargó de la adaptación.

Sobre el proyecto, Laura comentó: “El estreno de la serie es en mayo. Ya hablaremos después de todo eso, pero es una serie súperlinda de humor negro. La idea original es de Lucía Méndez, o sea, ella hace una adaptación. Entonces está superbonito esto”. La serie cuenta con un elenco de lujo que incluye a Marjorie de Sousa, Maribel Guardia, Lucía Méndez y la propia Laura Flores, quienes interpretan a las “Cómplices”.

