Jenny García revela que su salida de ‘Venga la alegría’ fue el golpe más duro de su vida

Jenny García, reconocida por su participación como bailarina en Venga la alegría, reveló que su salida del programa en 2019 fue el golpe más fuerte de su vida.

Después de casi dos décadas formando parte del elenco del matutino, la producción decidió prescindir de su participación, lo que le causó un profundo impacto emocional. La noticia le fue comunicada de manera inesperada y sin posibilidad de despedirse del público.

Jenny García: Una despedida inesperada tras varios años en el programa

Desde su estreno en 2006, Venga la alegría contó con un grupo de bailarinas que daban vida a diversas secciones del matutino. Jenny García, quien se consolidó como la líder del ballet del programa, estuvo presente por varios años, pero su salida en 2019 fue repentina y sin previo aviso.

En una reciente entrevista para el pódcast Purgatorio oficial, la bailarina compartió detalles sobre su despido y cómo afectó su vida personal y profesional: “Después de 19 años de estar al aire de lunes a domingo, de repente me hablan a la oficina y me dicen: ‘Hoy es tu último día’, y yo: ‘¿Cómo?’ Y ya no me despedí. O sea, se acabó el programa y no pude venir mañana a despedirme”, relató Jenny.

La bailarina solicitó a la producción la posibilidad de regresar al día siguiente para despedirse del público, pero su petición fue rechazada: “No, mañana te vas porque al nuevo jefe no le gusta lo que hacen ustedes”, le respondieron.

Jenny García tuvo un gran impacto emocional tras su salida

Jenny García confesó que este cambio abrupto le generó una gran tristeza, ya que observó que otros conductores y colaboradores tenían la oportunidad de despedirse del público y anunciar sus nuevos proyectos, mientras que a ella simplemente le cerraron las puertas: “Fue el golpe más fuerte de mi vida”, aseguró.

Este episodio la llevó a enfrentar un periodo de depresión, pues sintió que su dedicación y esfuerzo no fueron valorados. Durante casi dos décadas, Jenny formó parte del programa y su salida abrupta le dejó una sensación de incertidumbre sobre su futuro profesional.

Un nuevo comienzo para Jenny García en Las estrellas bailan en Hoy

A pesar del dolor que sintió al ser despedida de Venga la alegría, Jenny García logró encontrar una nueva oportunidad en el mundo del entretenimiento. Poco después de su salida, recibió la invitación para participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy, lo que significó un nuevo comienzo en su carrera.

Jenny admitió que el cambio de televisora no fue fácil, pero le permitió reinventarse profesionalmente y seguir adelante. Gracias a esta oportunidad, pudo demostrar su talento en una nueva plataforma y seguir conquistando al público con su pasión por el baile.

