Sonia Amelio fue ovacionada de pie en la premier de su documental biográfico

El evento se realizó en el Auditorio que lleva su nombre de la Prepa 6 de la UNAM de la CDMX.

Además está festejando 28 años con su movimiento mundial ‘Cruzada del Arte por la Paz’ dejando su mensaje de amor y entendimiento entre los pueblos y seres humanos

La reconocida prima baillerina, quien es considerada la mejor crotalista del mundo, Sonia Amelio, se encuentra de manteles largos, ya que presentó su documental biográfico ‘Sonia Amelio: Mexicana Universal’ en el auditorio que lleva su nombre de la Prepa 6 de la UNAM en la Ciudad de México y donde recibió una fuerte y larga ovación de pie por todos los asistentes. Platicamos con la también actriz quien ha puesto el nombre de México en alto y esto nos dijo:

-Maestra Sonia, muchas felicidades por el estrenó de su documental, ¿cómo se siente?

“Me siento plena, feliz, contenta pero con un reto más en mi carrera no solo artística, sino personal porque es algo que habla de Sonia en muchos aspectos y esto significa una permanente superación”.

-Aparte el Auditorio Sonia Amelio de la Prepa 6 de la UNAM que lleva su nombre, ¿qué tal?

“Eso es fantástico y además festejó hoy mismo mis 28 años de la Cruzada mundial del Arte por la Paz, entonces se conjuntaron tres cosas para mi que son verdaderamente fantásticas. Así que es un día memorable verdaderamente”.

-En su documental expresa que el arte es cruel porque ha entregado su vida a su carrera, ¿no es así?

“Si es muy cruel, pero es maravilloso y no lo cambiaría por nada del mundo; si volviera a nacer y me dijeran ¿qué quieres ser?, lo mismo, nada más que ojalá ya tuviera toda la experiencia que tengo (risas) es broma. Estoy fascinada en el arte, para y por el arte”.

-Ha recorrido todo el mundo, pero ¿qué representa Rusia en su vida?

“He estado en todo el mundo realmente, en muchos he repetido, pero en dónde más he estado ha sido en Rusia, que han sido ya 18 veces. Ahí me case, ahí debute como solista, ahí conocí al gran Aram Jachaturian que fue mi maestro de dirección y me dedico imagínese la obra ‘La Viuda Valenciana’ acompañada por los solistas del Ballet Bolshoi y son cosas verdaderamente que me marcan y son muy especiales en mi vida”. También en el 2011 en Moscú recibió de manos del presidente Dimitri Medvedev, la máxima condecoración que otorga la Federación Rusa a un artista extranjero la medalla “Pushkin”.

-En esta etapa de su vida, ¿qué le falta por hacer?

“Estoy empezando, siempre estoy empezando... Hoy fue un día maravilloso, estoy contenta pero creo que el reto que sigue es mañana el ensayo, siguen las presentaciones y los compromisos. Afortunadamente estoy plena de salud y de posibilidades, entonces la vida continua”.

-Algo que quiera agregar...

“Que los quiero mucho a todos ustedes y besitos con todo mi cariño a todos los lectores de TV Notas, estoy encantada de que me hayan acompañado y si hago la función que les prometí aquí en el Auditorio Sonia Amelio que creo les gusto la idea, vengan y me acompañen y como dije, que conozcan a Sonia Amelio, no nada más la artista, sino a la mujer”.

Cabe mencionar que la artista combina todas sus disciplinas: prima ballerina, concertista de piano, crotalista, directora de orquesta, coreógrafa y actriz, acompañada de los grandes maestros de la música clásica, mexicana y latinoamericana por eso es considerada “La Mexicana Universal”.

Además como actriz la hemos visto en 14 películas, su primera fue “Un dorado de Villa” (1967), dirigida por Emilio Fernández y obtuvo la Diosa de Plata como revelación femenina, trabajo en Hollywood en La pandilla salvaje (dirigida por Sam Peckinpah en 1969), luego le siguieron “Tacos al carbón” (1972) al lado de Vicente Fernández, “Nobleza ranchera” (1977 protagonizando junto a Juan Gabriel y Verónica Castro), por mencionar algunas. En televisión debutó en 1970 en la telenovela historia “La Constitución” al lado de María Félix y “Los hermanos coraje” (1972), siempre dejando huella imborrable en todo lo que hace.