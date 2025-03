¡Alerta en ‘Hoy’! otra querida excolaboradora revela preocupante síntoma y desata preocupación por su salud

La semana pasada, la industria del espectáculo se vio conmocionado por la noticia de que Silvia Galván, famosa estilista y excolaboradora de ‘Hoy’, fue diagnosticada con cáncer avanzado. Ahora, otra excolaboradora del programa enfrenta problemas de salud: se trata de la balarina y coreógrafa de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ Jenny García, quien expresó su preocupación por un síntoma que ha ignorado por algún tiempo y que ahora le está causando molestias.

Jenny García revela un síntoma que le genera temor

A través de sus historias de Instagram, Jenny García confesó su nerviosismo ante la situación que enfrenta con su salud.

“Estoy muy nerviosa. Tengo tiempo con una bolita en la frente que es un huesito que me está creciendo y que ya parece cuerno”, compartió con sus seguidores.

La conductora admitió que no le había prestado mucha atención, pero recientemente comenzó a molestarle: “No le he puesto mucha atención y ahora me está dando lata. Ahora voy al doc y estoy muriendo de nervios”. Acompañó su mensaje con una imagen en la sala de espera del médico y agregó: “Nerviosa pero sé que vengo con el mejor”.

A través de sus historias de Instagram, Jenny García confesó su nerviosismo ante la situación que está enfrentando. / Instagram: @jennygarciaoficial

Más tarde, Jenny mostró una fotografía donde se observa un pequeño abultamiento en la frente y señaló: “Se ve cuando estoy en el sol como un borde en la piel”.

Finalmente, subió una historia con un emoji de un corazón roto, lo que generó preocupación entre sus seguidores, ya que no dio más detalles sobre su diagnóstico.

Jenny García y sus problemas de salud

No es la primera vez que Jenny García enfrenta complicaciones de salud.

En noviembre de 2023, tuvo que ser sometida a una cirugía de emergencia tras ser diagnosticada con apendicitis. En ese entonces, narró su experiencia: “Me agarró un dolor muy muy fuerte en el estómago. La verdad que dije: ‘Creo que me cayó algo mal en la comida’ (...) Me voy a mi casa. Traía como retortijones y me empecé a sentir muy, muy mal”.

Tras su recuperación, la bailarina recibió el apoyo de sus seguidores y de sus compañeros del programa ‘Hoy’, quienes le enviaron mensajes de aliento y buenos deseos.

¿Quién es Jenny García?

Jenny García , quien acusó a Shakira de malos tratos, alcanzó la fama al ser parte del llamado “ballet” del programa ‘Venga la alegría’, un grupo de cuatro bailarinas que amenizaban diversas secciones del matutino y gozaban del reconocimiento y cariño del público.

Su permanencia en la emisión de TV Azteca fue notable, ya que era considerada la líder del grupo por ser la de mayor trayectoria. Sin embargo, su salida fue sorpresiva cuando la producción decidió prescindir del ballet.

Tiempo después, Jenny García se integró al equipo de colaboradores del programa ‘Hoy’ y se desempeña como coreógrafa en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’, donde ha ayudado a las parejas participantes a dar lo mejor en la pista.

