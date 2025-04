Conductora de ‘Hoy’ con tumor en la cabeza enfrenta complicaciones de cara a su delicada cirugía

A finales de marzo, la conductora y bailarina de ‘Hoy’ Jenny García confirmó que le fue diagnosticado un tumor en la cabeza. La integrante del matutino informó a sus seguidores que tiene una bolita en la frente, la cual la llevó a buscar ayuda de especialistas.

Ahora, Jenny García compartió más detalles de su estado de salud. Volvió a preocupar a sus seguidores al revelar que sufrió un inconveniente con la cirugía a la que se someterá como parte de su tratamiento para erradicar el tumor de su cabeza.

¿Cómo se enteró Jenny García del tumor en su cabeza?

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la también participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ compartió en su cuenta de Instagram el terrible relato de cómo se enteró de que padecía un tumor en su cabeza.

Comentó que al darse cuenta de la bolita que tenía en su frente, no quiso ir a revisarse por miedo a un mal diagnóstico. Sin embargo, tomó la decisión de acudir al médico y salir de dudas. Le diagnosticaron un tumor.

“El doctor me dice: ‘Lo que te voy a decir, no quiero que te asuste’. Y ya cuando te dicen eso, te asustas. Me dijo: ‘Es fuerte, pero no pasa nada, tienes un tumor’”, contó Jenny.

“Salí en un mar de lágrimas, en shock... La palabra ‘tumor’, ‘cirugía’, ‘te lo tenemos que sacar’ es una angustia horrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal”, agregó.

La conductora de ‘Hoy’ explicó que se trataría de un osteoma, un tipo de tumor benigno. No obstante, no dio más detalles de su evolución, así como de su cirugía, la cual evitaría que este crezca más y cause complicaciones.

¿Qué dijo Jenny García sobre la operación para quitarle el tumor de su cabeza?

Ahora, Jenny García volvió a encender las alarmas. La también exintegrante de ‘Venga la alegría’ confesó a sus seguidores que enfrentó diversas complicaciones con su tratamiento.

Según contó, el pasado lunes 14 de abril se sometería a la cirugía para extraer el tumor, pero, horas antes, le informaron que tendrían que posponer este procedimiento por un mes más, aproximadamente.

“Hoy me levanté con mucho dolor de cabeza, debido al estrés, pues soy de las personas que se preocupan por todo y que todo le da nervios. Hoy no fue la excepción… Me alisté para salir a la clínica y ya casi con un pie afuera, me hablaron para decirme que se posponía mi cirugía”. Jenny García

¿Por qué se pospuso la cirugía de Jenny García?

La bailarina explicó que no tenían un material disponible para poder llevar a cabo su cirugía. Además, su médico pidió posponer la cita un mes más debido a que es extranjero.

“No llegó un material importante para la cirugía, además de que el doctor, que, además, es una eminencia, vive en Guatemala y viene tan solo dos veces al mes… Se pospuso para el próximo mes”. Jenny García

Finalmente, dio a conocer que el procedimiento al que se someterá consiste en llevar a cabo una incisión para raspar el hueso y quitar, completamente, el tumor: “Va a quedar plano y una cicatriz pequeña que en máximo un año desaparecerá”, comentó Jenny.

Al momento, se desconoce cuál ha sido la evolución del estado de salud de Jenny García. Sin embargo, se ha mostrado menos preocupada, ya que el tumor que padece es benigno.

