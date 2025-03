Integrante de Hoy revela que tiene un tumor en la cabeza

La conductora y bailarina Jenny García, reconocida por su participación en el programa ‘Hoy’ y en el reality ‘Las estrellas bailan en Hoy’, compartió con sus seguidores una noticia preocupante sobre su estado de salud. Hace unos días, Jenny alertó a sus fans en redes sociales al revelar que tenía una bolita en la frente, la cual había ignorado por miedo a recibir un diagnóstico preocupante. Finalmente acudió al médico y el jueves dejó a sus seguidores preocupados por su estado de salud. Este viernes, por fin dio a conocer que recibió una noticia que la dejó en shock.

A través de sus historias de Instagram, Jenny García confesó su nerviosismo ante la situación que está enfrentando. / Instagram: @jennygarciaoficial

Jenny García confirma que tiene un tumor en la cabeza

A través de sus historias de Instagram, la conductora agradeció el apoyo de sus seguidores y amigos en este difícil momento: “Ayer fue un día difícil, pero hoy ya estamos mejor. Gracias a todos por sus mensajes de amor, de apoyo, gracias a mis amigos y a los que no también, a los que han estado pendientes de mí”.

Posteriormente, explicó que el crecimiento de la bolita en su frente la hizo buscar ayuda médica, pero jamás imaginó la respuesta que recibiría: “El doctor me dice: ‘Lo que te voy a decir no quiero que te asuste’, y ya cuando te dicen eso, te asustas. Me dijo: ‘Es fuerte, pero no pasa nada, tienes un tumor’”, contó la reconocida coreógrafa.

La bailarina se mostró preocupada, ya que la palabra “tumor” la impactó debido a sus antecedentes familiares con el cáncer. Su madre de hecho, actualmente enfrenta esta enfermedad, y su tía falleció por la misma causa.

Jenny garcía habla de su estado de salud / Instagram

¿Qué tipo de tumor tiene Jenny García?

Jenny explicó que su diagnóstico es un osteoma, un tipo de tumor benigno compuesto de tejido óseo maduro y de crecimiento lento. Aunque no es maligno, su médico le indicó que requiere cirugía para evitar que siga creciendo y cause complicaciones.

“Salí en un mar de lágrimas, en shock... La palabra ‘tumor’, ‘cirugía’, ‘te lo tenemos que sacar’ es una angustia horrible. Aparte es en la cabeza y no sabes si saldrá bien o mal”, expresó.

Ante el impacto de la noticia, su pareja le recomendó buscar una segunda opinión médica, por lo que próximamente acudirá a otro especialista para evaluar el mejor tratamiento. Sus seguidores le han expresado su apoyo en estos momentos, dándole la esperanza de que todo estará bien, agradeciendo que ya se está atendiendo médicamente.

