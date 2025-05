¡Pánico en Monterrey! Bailarina de grupo se quema con un lanzallamas en pleno concierto, ¿Cómo se encuentra?

El mundo de la música vuelve a conmocionarse. Y es que a unos cuantos meses de la tragedia en la discoteca ‘Jet Set’, en Santo Domingo, que mató a más de 200 personas, incluyendo al músico Ruby Pérez, una bailarina sufre grave accidente durante una presentación en vivo.

Bailarina de Grupo Ilegales accidente / Captura de pantalla

¿Qué le pasó a la bailarina del grupo ‘Ilegales’ durante una presentación en México?

Recientemente, el grupo dominicano ‘Ilegales’ dio un concierto en Monterrey. En algún punto, una llamarada de fuego salió disparado de un lanzallamas que estaba en el piso del escenario, impactando en el rostro de una de las bailarinas, identificada como Pamela.

En el video del suceso, el cual se ha viralizado en redes sociales, se observa a la joven caminando sobre la tarima, cuando recibe la llamarada. Tras esto, se cubrió la cara y salió del escenario. Todo esto, mientras que la agrupación continúa su presentación como si nada.

Lo sucedido dio mucho de qué hablar en redes sociales. Los usuarios se mostraron muy indignados por el accidente y se cuestionaron el motivo por el que la producción decidió utilizar fuego real. Estos son algunos comentarios que se podían leer en internet:

“Deberían dejar de usar esos efectos de fuego, solo usar efectos de luces y ya, para evitar accidentes”,

“Qué pena”,

“Inconscientes”,

“¿Y por qué usaron fuego de verdad”,

“Espero que la chica esté bien”,

“Y siguen su concierto como si nada” y

“La chica pudo haber muerto”.

¿Cómo está la bailarina del grupo ‘Ilegales’ tras accidente en pleno concierto?

Tras lo sucedido, el grupo ‘Ilegales’, a través de redes sociales, compartió el video del accidente y mencionó que la bailarina Pamela se encontraba bien.

Grupo Ilegales “Gracias a Dios, nuestra bailarina ya se encuentra bien después del incidente en Monterrey”

De igual forma, la chica afectada usó su Instagram para anunciar que el suceso no había pasado a mayores. Sin embargo, reconoció que tuvo algunas quemaduras ligeras en el rostro y pronto irá con un especialista para una evaluación.

“Yo estoy bien. Desde ese entonces, la cara no ha dejado de arderme y soy muy cuidadora con mi piel, por dentro y por fuera. Por el maquillaje, no me afectó tanto la cara. Se me quemó un poco de los cabellos, las pestañas, los ojos no los podía abrir y la cara ardiendo, pero no hay nada de que preocuparse. Ya llegué a Santo Domingo. Ahora a visitar a los médicos correspondientes”, expresó.

También aprovechó para defender al grupo ‘Ilegales’ de las críticas en redes sociales, asegurando que tanto la banda con su equipo son muy responsables y lo sucedido solo fue un desafortunado accidente: “Ellos están pagando mis gastos médicos”, puntualizó.

Bailarina grupo Ilegales / Redes sociales

¿Quiénes son los ‘Ilegales’, banda que causó controversia por el accidente de su bailarina en Monterrey?

‘Ilegales’ es una agrupación musical dominicana fundada en 1993 y liderada por Vladimir Dotel.

Ha recibido varias nominaciones y premios internacionales a lo largo de su trayectoria artística. Incluso, estuvo nominada a un Grammy

Hasta el momento, la agrupación ha grabado 12 discos.

Comenzó siendo un cuarteto, pero actualmente es un trío.

Sus integrantes son: Vladimir Dotel, David Díaz y Junior Pimentel.

