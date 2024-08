LCDLFM: Jair Sánchez defiende a Ricardo Peralta de quienes le tiran hate “¡es un show, difruten!”

Ha pasado poco más de una semana desde el inicio de la segunda temporada de “La casa de los famosos México” y en redes sociales los internautas han dicho de todo y de todos.

En el caso de Ricardo Peralta, muchos usuarios en redes han dejado mensajes de apoyo, pero también críticas, pues algunos dicen que antes de entrar se perfilaba para ganar por su carisma e irreverencia, pero una vez dentro, señalan que su actitud no ha sido del todo bien recibida.

Lee: Mauricio Mancera confirma que Ricardo Peralta le declaró su amor

Fue en una transmisión en vivo que Jair Sánchez, amigo de Ricardo Peralta, señaló a todos los que le han tirado hate a su amigo pidiendo que paren de hacerlo. La manera en como lo hizo género polémica, pues se mostraba exaltado.

En su en vivo primero mencionó: “La gente enganchada, que está tire y tire. Tírate un p4ro y cállate el h0cic0…No es mi culpa que su vida sea tan cul... para que lo único que estén haciendo ahorita sea estar ahí pegados como p3n..., odiando gente en balde”, dijo.

También e manera de burla “dio consejos”: "Échale Pinol y agua a una cubeta y ponte a trapear a la ver..., ponte a hacer otra cosa”.

También aseguró que no hará caso a todos aquellos que le dicen “se de cuenta” pues Ricardo es su amigo y eso no lo va a cambiar:

Finalmente, aseguró que no pelearía con nadie, que son libres de hacer lo que quieran pero que es mejor “no engancharse”:

Jair Sánchez

“Y desde ahorita les voy a decir una cosa: no me voy a p3lear, ahorita me da mucha hueva pelearme, traigo migraña. Obviamente, hay gente que está tirando mi3r..., pero para qué me p3leo. Que hagan lo que quieran y ya, disfruten el show, no se enganchen y dejen de estarme mam... a mí también”.