Niurka critica el “nuevo” rostro de Ninel Conde; cree que puede padecer algún problema psicológico

Un tema muy sonado en las últimas semanas ha sido el rostro de Ninel Conde. A principios de agosto, la actriz compartió a través de Instagram una foto en el que luce una cara “más aplanada” y labios más grandes.

La publicación recibió comentarios diversos. Si bien algunos internautas halagaron el cambio y hasta la compararon con ‘Barbie’, otros siguen sumamente extrañados por la transformación y la compararon con Lyn May.

De acuerdo con información de ‘Chisme no like’, la también cantante habría viajado a Turquía hace algunos meses para retirarse los biopolímeros que le inyectaron en el rostro años atrás.

Reportaron que se habría quitado los polímeros en el trasero, pues “estaban afectando seriamente su salud y le provocaban dolores insoportables”.

¿Qué le pasó a Ninel Conde? ... Ya parece más Chiquis Rivera que la mismísima Ninel Conde.

Niurka Marcos reacciona al nuevo rostro de Ninel Conde

No es un secreto para nadie que Niurka y Ninel no tienen una buena relación. A lo largo de los años, la llamada ‘Mujer escándalo’ ha hablado sobre los cambios físicos que ha tenido la protagonista de ‘Rebelde’.

Su transformación facial no fue la excepción. Sin embargo, la cubana también expresó sentirse algo “preocupada” por la salud mental de Ninel.

En una entrevista para ‘Venga la alegría’, Niurka señaló que su colega “parece otra persona” e incluso la comparó con una niña: “Es la cara de otra niña. No es la Ninel que conocemos ¿Qué le pasó?”, declaró.

Si bien manifestó que ahora se ve “más joven”, mencionó que ya se le había “ido la mano” con las cirugías y sugirió que, probablemente, desarrolló una “dismorfia corporal” provocada por la “falta de aceptación”.

"Es la cara de otra niña", Niurka Marcos criticó el rostro de Ninel Conde y considera que tiene dismorfia y le hace falta aceptación.

“Parece su hija. Es sinónimo de inseguridad, insatisfacción. La dismorfia ¿no? Creo que lo ha demostrado toda la vida ¿no? Desde joven, cuando era bonita, era virginal. Todavía tenía esa juventud, impecable. Se hacía cosas. Ahora que ya está más temba, se sigue haciendo cosas. Entonces, ya no es ella” Niurka

Para finalizar, afirmó que “envejecer con gracia” era la mejor opción, lamentando que Ninel no “siga consejos” y continúe haciéndose cambios estéticos: “Ninel no es una persona de escuchar consejos, si no, no haría tanta pen…”, concluyó.

¿Qué es la dismorfia corporal?

De acuerdo con varios sitios especializados en medicina, el trastorno de la dismorfia corporal es una enfermedad psiquiátrica que se manifiesta como una preocupación excesiva en la apariencia, derivada de una distorsión de la imagen corporal, generando sufrimiento en el individuo, que impide que pueda desenvolverse en el ámbito social, laboral y personal.

Cuando se llega a presentar esta enfermedad, se pueden generar otros trastornos como la anorexia y bulimia, vigorexia (obsesión en realizar ejercicio) y ortorexia (obsesión por comer sólo alimentos considerados saludables por la persona).

También pueden presentar una obsesión por “mejorar su rostro”. Debido a lo anterior, una persona puede llegar a someterse a diferentes cirugías plásticas con el fin de hacer cambios corporales.

Se desconocen las causas por las cuales se llega a presentar este trastorno y el tratamiento consiste en terapias cognitivo-conductual, en grupo y medicamentos.

