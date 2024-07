Ninel Conde desata opiniones por su nueva imagen: “Irreconocible”

Ninel Conde generó tremendo revuelo en redes sociales luego de compartir un video en el que se puede ver que tuvo un nuevo cambio en su apariencia.

No es la primera vez que la llamada ‘Bombón asesino’, ha sido objeto de críticas debido a sus cambios estéticos a lo largo de los años. Sin embargo, esta vez, el nuevo aspecto de su rostro llamó especialmente la atención.

En el video publicado en su cuenta de Instagram, se puede observar a Ninel Conde disfrutando de un momento en un restaurante mientras seguía la semifinal de la Copa América 2024 entre Uruguay y Colombia. Aunque el video fue breve, fue suficiente para que sus seguidores notaran un cambio bastante significativo en sus facciones, especialmente en los ojos y la nariz, que lucían diferentes a cómo solían verse.

Ninel sorprendió con su apariencia / Instagram

Seguidores sorprendidos por la nueva apariencia física de Ninel Conde

Es así que las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar expresando su sorpresa y cierto desconcierto ante su transformación, señalando que ya no se parecía en nada a la imagen que habían conocido de ella.

"¿Esa es Ninel Conde?”, “Se hizo tanta cosa que no queda rastro de ella”, “¿quién es?”, “no la reconocí hasta que habló”, fueron algunos de los comentarios que inundaron las redes sociales tras la publicación del video.

Así se dejó ver en sus redes sorprendiendo a los seguidores / Instagram

En una ocasión, Ninel se defendió de las críticas que recibía por su apariencia y pidió a la gente a informarse bien sobre los tratamientos estéticos.

“¿Cómo saben el efecto de cuando te pones mucho bótox? Yo les invito a que lean, o sea, el bótox no se puede notar cuando tienes mucho porque eso es una toxina que hace que los músculos se paralicen o se atenúen y no tengas tanta gesticulación... pero si se refieren a los fillers o al ácido hialurónico... mejor hay que leer. (Las opiniones) me dan lo mismo. La que puede, puede, y la que no, queso. Ciao”.

