Revelan cómo Irina Baeva habría convencido a Juan Osorio de seguir en ‘Aventurera’

El productor Juan Osorio había prometido a la audiencia que el próximo 18 de julio se iba a ver a una nueva ‘Aventurera’, luego de las críticas que desató el desempeño en el baile de Irina Baeva, la actriz protagónica de origen ruso.

Sin embargo, hace unas horas, el productor anunció que Irina se quedará en la obra y esto desató nuevamente críticas al respecto.

Según reveló Ana María Alvarado, Irina habría logrado mantener su protagónico en la obra luego de supuestamente haber llorado pidiendo que no la sacaran.

“Tengo gente que me contó que ella lloró como María Magdalena cuando se enteró que había la posibilidad de que la quitaran”, comentó la periodista de espectáculos.

Irina habría llorado mucho cuando se enteró que podrían reemplazarla en Aventurera / YouTube

Juan Osorio advierte a integrante de ‘Aventurera’ con sacarle de la obra

Además, Ana María Alvarado contó que en la conferencia que se ofreció el pasado 11 de julio para anunciar que Irina continuaría siendo ‘Aventurera’, Coco Máxima, la actriz trans que se ha llevado los aplausos en la obra, no dejaba de llorar.

Y es que según la periodista de espectáculos, Juan Osorio habría amenazado con despedir a Coco Máxima porque llegó tarde a la conferencia, por lo que la regañó bastante fuerte.

Coco Máxima habría recibido fuerte regaño de Juan Osorio / Cortesía de la artista

“(Coco) lloraba y lloraba durante la conferencia. Averiguando, me entero que Juan le pegó una gritoniza de miedo porque llegó tarde. Le dijo: ‘Conmigo no se juega. Aquí estás a tiempo o no vas a estar en esta obra’. Le habló de muy mala manera. Coco no se lo esperaba porque intenta ser formal”, indicó.

Mientras tanto, algunos usuarios de redes sociales ya han opinado sobre la decisión del productor de dejar a Irina como protagonista: “Que sigan sin vender boletos”, “Ya no hagan el ridículo y cancelen el espectáculo de ‘Aventurera’, ‘Juan Osorio no es productor de teatro, es de telenovelas”, “Aferrados, no se supone que ‘¿al cliente lo que pida?’”, fueron algunos de las opiniones.

Cabe recalcar que Juan Osorio defendió su decisión de mantener a Irina a la cabeza del elenco porque ha aguantado las críticas y merece una segunda oportunidad.

“Irina ha aguantado, ha tenido la fortaleza de las críticas, de los ataques, pero yo nunca la he visto dudar en su baile, en su trabajo”, comentó ante la prensa al comunicar que ella seguiría siendo la ‘Aventurera’.

Daniel Elbittar, Irina Baeva y Nicola Porcella en Aventurera / Twitter

Hace unos días, Juan Osorio reveló en el ‘Mitangrit’ de TVNotas con Horacio Villalobos que la gente tenía que ir al teatro a ver el trabajo de Irina y mencionó que puso todos sus ahorros para hacer la obra en honor a Carmelita Salinas.

“(Irina) es una mujer guapa, es una mujer entregada… ni modo, así es esto, la obra está puesta con mucha dignidad, puse todos mis ahorros, si me va bien o no me va bien, ya ni modo, ya está tomada la decisión, pero también si no la han visto que no abran la boca”, comentó.

