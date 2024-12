Niurka despotrica contra Javier Ceriani y acaba con él: “No tiene otro talento”

En TVNotas te contamos que el periodista y conductor Javier Ceriani nos habló del final de su programa Chisme no like, que conducía con Elisa Beristain, y nos reveló que, a lo largo de su carrera, hubo gente que le había hecho brujería. Mencionó:

“Eduardo Antonio (ex de Niurka) me robó un saco de mi camerino. Seguro Niurka me trabajó”. Javier Ceriani

Javier Ceriani en la alberca / Redes sociales

Ante estas declaraciones, hace unos días nos encontramos a Niurka soltó una de sus frases, quien respondió a Ceriani:

“Ese pendej0. Mientras más bajo caiga, menos va a poder levantarse. Hasta su programa perdió”. Niurka

Le preguntamos entonces la razón de las declaraciones de Javier y por qué dice que su ex, Eduardo Antonio, se robó un saco con el que seguramente ella le hizo brujería y sin filtros dijo otra gran frase:

“Él traga de esa mierd4 porque no tiene otro talento... Esas son cosas estúpidas que él dice porque no tiene talento para hacer periodismo. Me tiro un p3d0 en su cara”. Niurka

Niurka / Facebook: Niurka Marcos

Niurka ¿una de las participantes de ‘La casa de los famosos all stars’?

No podíamos dejar de preguntarle sobre su comentada participación en la edición de La casa de los famosos all-stars y dijo: “Todavía no me han dicho que se puede decir, pero sí”.

¿Cómo será para ti estar con Alfredo Adame y Laura Bozzo, que ya confirmaron que estarán?

“Con Adame siempre me he llevado muy bien. Con Laurita me llevo poca madr3. Ya tuvimos una primera experiencia (en la segunda edición, en la que coincidieron) jalándonos del chongo. Así que viene la segunda”.

¿Hay alguien a quien no quisieras ahí?

“Yo quiero a todos. A los buenos y a los tóxicos. No voy a hacer amigos. Voy a derrapar. Llegar lo más lejos que pueda. Y si puedo ganar, gano. La otra vez me lo arrebataron. No estuve de acuerdo y me defendí. En esta ocasión es un equipo de producción diferente, nuevo. Me convocaron y ya. No te puedo decir que hubo reconciliación porque la propuesta fue de personas distintas”.

Niurka y su novio, Bruno Espino ¿se viene la boda?

Además, la vimos muy enamorada de su novio, el modelo, actor y bailarín Bruno Espino, mejor conocido como ‘el Príncipe’, quien es 20 años menor que ella. ¡Nos dio la gran noticia de que quieren contraer matrimonio!

“Vamos a casarnos, aunque más adelante. Primero queremos hacer otras cosas... Nos queremos casar cuando tengamos nuestra casa. Ya estamos en el proceso de comprarla”. Niurka

Niurka y su novio, Bruno Espino, ‘el Príncipe’ / Redes sociales

Agregó: “Me hace muy feliz. Llevamos cuatro meses y medio. Estamos pegados todo el tiempo. Hacemos todo juntos. Cocinamos, nadamos, nos bañamos, dormimos juntos. La química sexual es total y absoluta”.

Por su parte, Bruno nos dijo qué le conquistó de Niurka: “Su corazón, su bella forma y su nobleza. Es muy amorosa, hacendosa, humana, muy humilde. Otra Niurka que la gente no está acostumbrada a conocer. Soy divorciado. Tengo dos niñas y ella se lleva de maravilla con mis pequeñas”, finalizaron.

