¿Adrián Marcelo teme ser el siguiente Charlie Kirk, productor de televisión asesinado? Denuncia amenaza

Luego de que se confirmara la trágica muerte de Charlie Kirk, un productor de televisión y comentarista estadounidense, Adrián Marcelo usa sus redes sociales para denunciar la amenaza que recibió tras este suceso y le hace una petición a sus fans.

Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Qué amenaza recibió Adrián Marcelo tras el asesinato de Charlie Kirk?

A través de X (antes Twitter), el influencer Adrián Marcelo contó que una internauta le había mandado un mensaje advirtiéndole que se cuidara, ya que sería “el próximo Charlie Kirk”.

Y es que, aparentemente, la usuaria habría hecho la comparación entre el regiomontano y el hoy occiso debido a que este último era conocido por los comentarios considerados por muchos como ‘incorrectos’ que llegó a dar, algo por lo que Adrián también ha sido muy criticado.

El creador de contenido no solo expuso la identidad de la persona que lo habría amenazado, sino que también le pidió a los fanáticos que le dejaran un “recuerdito”.

Adrián Marcelo “Esta horrible persona dice que me tengo que cuidar, porque soy el siguiente Charlie Kirk ¿Me ayudan dejándole un recuerdito?”

Aunque algunos criticaron que exhibiera el perfil de su supuesta agresora, la gran mayoría lo apoyó y hasta le fueron a dejar malos comentarios a su perfil de Instagram. Sus fanáticos la tacharon de “loca” por “amenazar” a alguien que “no le había hecho nada”.

Todo esto provocó que la usuaria cerrara sus redes sociales, pues los seguidores de Adrián no solo criticaron la supuesta amenaza, sino que también empezaron a insultar su físico.

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo recibe una amenaza. Hace poco, Abel Robles, amigo de Abelito, en entrevista a TVNotas, dijo: “Mientras no se pase más de la raya, está bien. Si no, ya se las verá conmigo. Aquí estaré al tanto de todos los que intenten hacerle daño a mi amigo”

Amenaza contra Adrián Marcelo / Redes sociales

¿Por qué Adrián Marcelo es tan criticado?

Desde que comenzó su carrera en televisión y redes sociales, el regiomontano Adrián Marcelo ha causado controversia por su humor negro. No obstante, las críticas en su contra empeoraron tras su participación en ‘La casa de los famosos México 2024’

Durante su estancia en ‘La casa’, el influencer hizo comentarios y acciones considerados por muchos como “misóginos”. Un ejemplo de ello fue cuando, tras la salida de Gomita, dijo: “Una mujer menos que maltratar”. También llegó a afirmar que le gustaría quemar a Brigitte Bozzo con aceite hirviendo.

Sin embargo, el punto de quiebre llegó cuando discutió con Gala Montes, quien lo llamó “feminicida en potencia”. Luego de la pelea, Marcelo abandonó el reality voluntariamente y no volvió para las galas, pese a que, por contrato, era obligatorio.

Rosa María Noguerón, productora del show, sostuvo que las cosas con Adrián terminaron bien. Aunque ya ha pasado un año desde que culminó su temporada, Marcelo continúa defendiendo sus acciones en el programa e insultando a Gala, a quien ha llamado “falsa feminista”.

¿Por qué Adrián Marcelo es tan odiado? / Redes sociales

¿Quién fue Charlie Kirk y cómo murió?

Charlie Kirk murió este 10 de septiembre de 2025, tras ser atacado durante una conferencia que estaba dando en la Universidad del Valle de Utah, en Estados Unidos. Una persona le disparó, dándole en el cuello. Si bien fue trasladado al hospital, no pudo sobrevivir por la gravedad de su herida.

Si bien se detuvo a un sospechoso, al final fue liberado debido a que no había pruebas que lo relacionaran con el ataque. Para muchos, Kirk predijo su muerte, ya que meses atrás declaró que las personas deberían poder usar armas libremente, sin importar si había tiroteos en lugares públicos, ya que, al final, “se perdían pocas vidas”.

Charlie Kirk fue un influencer, productor de televisión y comentarista de 31 años, que fue conocido por su postura política radical y su ferviente apoyo a Donald Trump.

