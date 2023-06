LCDLFM: Poncho de Nigris confiesa si tuvo o no intimidad con La Tigresa

Poncho de Nigris rompió el silencio para hablar sobre su polémica relación que tuvo con Irma Serrano.

Poncho de Nigris sigue dando de qué hablar ahora que se encuentra en La Casa de los Famosos México, en donde rompió el silencio sobre su polémica relación que tuvo con Irma Serrano mejor conocida como La Tigresa.

Durante una de las pláticas con sus compañeros, el influencer mencionó que Irma Serrano era muy celosa, pues se molestaba si se enteraba que estaba con otra mujer, sin importar quién fuera o relación que tenía.

De nigris aseguró que La Tigresa también le prohibió estar cerca de aquellas mujeres a las que ella consideraba atractivas e incluso recordó que entre sus asistentes no podía haber mujeres para que Poncho no las viera: “no dejaba que ninguna mujer se me acercara si era guapa. Tenía a puros gays sirvientes en su casa y no podía haber una mujer”.

Poncho de Nigris habló sobre la relación que mantuvo hace algunos años con Irma Serrano / Instagram: @ponchodenigris / @irmaserrano.oficial

El modelo también confesó que cuando iba a la casa de la famosa con su novia, tenía que ocultarla pues si Irma la llegaba a ver, se enojaba con ambos: “yo a veces iba a su casa… llegaba a su casa y mi novia se quedaba en la camioneta, si se llegaba a enterar que mi novia estaba en la camioneta, olvídate, ‘que es pin… vieja’ no podía entrar, ella no quería mujeres cerca de mí y menos si estuviera guapa la mujer”.

Sergio Mayer se quedó muy integrado por la relación que tuvo Poncho de Nigris y La Tigresa por lo que le cuestionó si en algún momento llegó a tener relaciones íntimas con la vedette, debido a

que siempre causó polémica en el supuesto romance.

Poncho de Nigris asegura que “nunca tocó” ala Tigresa pic.twitter.com/Rf6tlDogVw — Lo + viral (@VideosVirales69) June 7, 2023

El modelo juró por sus hijos y su fallecido hermano que nunca mantuvo relaciones con La Tigresa, aunque ella en una ocasión sí intentó que las tuvieran: “Lo juro por mi hermano y por mis hijos, y tengo palabra de caballero, nunca la cachondié, nunca la agarré. Sí, ella una vez me lo pidió, sí, se me desnudó”.

De Nigris también describió cómo vio el cuerpo de la actriz y aseguró que no podía mantener relaciones con ella porque no le parecía atractiva.