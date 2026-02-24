AimeP3 niega saludo a fan en pleno evento y la destrozan en redes; “Se le subió la fama” VIDEO

AimeP3 se ha convertido en una de las tiktokers e influencers más polémicas y famosas de nuestro país. Lejos de continuar su camino en YouTube y TikTok, ha incursionado en otras escenas en las que también ha tenido éxito. Hace poco dio a luz a un bebé, y hoy regresa a la conversación digital, luego de rechazar (para muchos groseramente) enviar un saludo. ¿Qué pasó exactamente?

¿Cuándo anunció AimeP3 que se convirtió en mamá?

La creadora de contenido mexicana AimeP3, quien en verdad se llama Marisol Domínguez Maya, sorprendió a sus seguidores al anunciar de forma inesperada su embarazo, en marzo de 2025.

La revelación la hizo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que sostiene un ultrasonido.

Hola a todos, les presento a (hijo) nació el 29 de Julio del 2025, desde el año pasado mi vida cambió enteramente al saber que estaba embarazada jamás lo pensé, jamás imagine a esta edad dar a luz a este hermoso bebé. AimeP3

La influencer detalló que, si bien convertirse en madre no estaba en sus planes, cree que la llegada de su hijo tiene un propósito. Actualmente se siente agradecida con el universo y con Dios, pues aseguró que el pequeño “ está bien, es un bebé sano y muy querido ”.

¿Cómo fue el momento en el que AimeP3 se negó a mandar un saludo a fan?

La tiktoker y youtuber AimeP3 ha seguido generando polémica en plataformas digitales, y es que muchos la recuerdan por extraños blogs en sus canales y hasta por declaraciones que causaron molestia en internautas.

Aunado a esto, un nuevo momento ya causado enojo en usuarios de redes sociales, pues se viralizó el momento en el que una fan le pide una foto, y posteriormente un saludo al que se niega tajantemente.

Una chica presentada en TikTok como “mafer.basoraa”, compartió un vídeo en el que ella señala “ Nadie me humilló tan feo como AimeP3 ”.

En dicha grabación se escucha que Mafer le comenta a AimeP3 si le puede pedir un favor, pero la youtuber de manera “grosera” le contesta “ Pura foto, hija ”, cuando todavía la chica le pedía un saludo a alguien. En comentarios arremetieron contra la creadora de contenido:



“Pensé que era buena onda”,

“Se le subió la fama” y,

“Se sentía celebridad”.

¡Aquí el polémico vídeo!

¿Quién es AimeP3 y qué contenido hace?

Marisol Domínguez Maya, conocida en el mundo digital como AimeP3, es una influencer y creador de contenido nacida en 1989 en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México.

Comenzó su trayectoria en redes sociales entre 2010 y 2011, cuando empezó a publicar en YouTube videos de manualidades, consejos de belleza, recetas y blogs de su vida diaria. Recientemente ha incursionado en la música como DJ.

Durante su carrera ha recibido tanto el respaldo de sus seguidores como diversas críticas, además de verse envuelta en polémicas y discusiones públicas relacionadas con el tipo de contenido que comparte.

