Nacho Casano arremete contra Maripily tras ser excluido de la gala de ‘La casa de los famosos All stars’

La polémica está servida en ‘La casa de los famosos All Stars’ y esta vez el protagonista es Nacho Casano, quien fue excluido de la galas finales y no dudó en lanzar fuertes acusaciones contra Maripily Rivera, una de las panelistas más controversiales del programa.

En las recientes galas de La casa de los famosos All-stars, Maripily Rivera ha protagonizado varios pleitos con algunos panelistas, principalmente, con Nacho Casano. Hace unos días, durante un corte comercial, la modelo boricua lo confrontó de forma agresiva, insultándolo y llamándolo “muerto de hambre”, además de burlarse de su carrera como escritor al decirle que se fuera a escribir sus “libritos de tres pesos”, luego de que Casano compartiera su opinión sobre la estrategia de Paty Navidad.

Nacho, conocido por su crítica frontal, no solo lamentó quedar fuera de las galas, sino que señaló directamente a Maripily como responsable de que no pudiera estar en la última gala. En entrevista con TVNotas, confesó:

“Lamento mucho que en esta oportunidad sí haya podido hacer lo que quiso, impidiendo que algunos participantes fuéramos a las galas. Ha ejercido violencia laboral... Prácticamente toda la temporada estuvo decidiendo, impidiendo que algunos fuéramos cuando ella no quería.” Nacho Casano

Pero las acusaciones no paran ahí. Casano aseguró que Maripily ha manifestado una actitud clasista y homofóbica, especialmente por la forma como se viste:

“Ella me ha atacado por usar falda en las galas, usándola como insulto para cuestionar mi orientación sexual. Además, ha hecho comentarios clasistas durante todo el tiempo.”

En TVNotas nos enteramos que Nacho Casano quedó fuera de las galas de ‘La casa de los famosos All-stars’ tras su pleito con Maripily. / Redes sociales

¿Qué dijo Nacho Casano de Maripily tras quedar fuera de la gala final de La casa de los famosos All-stars?

Nacho Casano aseguró que la modelo boricua es “ignorante” y “homófoba”, aunque aclaró que su rechazo es hacia ella por esos motivos, no hacia las mujeres en general.

“Ignorante, porque usa palabras como ‘misoginia’ sin saber su significado. Le digo cobarde e ignorante, porque la misoginia es aversión hacia las mujeres. Yo no rechazo a las mujeres. (De Maripily) Rechazo su homofobia y clasismo.” Nacho Casano

Respecto a su exclusión de la final, Nacho contó que inicialmente tenía el llamado para la gala del domingo 1 de junio, pero fue eliminado sin explicación clara:

“Me quitan el llamado. La producción me dijo que fue para protegerme. Yo les dije que quería estar, pero jamás me dijeron nada (del llamado). Me dejaron esperando y sin oportunidad de defenderme. Parece que la producción le dio la derecha a ella para crear un ambiente hostil, donde el agresor queda impune y la víctima es el culpable.”

¿Nacho Casano demandará a Maripily tras sus insultos?

Sobre si demandará a Maripily, Nacho fue contundente en que no tiene una respuesta clara sobre eso pero lamentó que la producción no lo apoyara.

“Sí siento que hubo violencia laboral, pero no tengo una respuesta clara sobre demandas. Esto es un tema para otro momento, porque el show ya terminó y yo no soy parte de él... No soy de hacer estas cosas, pero no tengo que quedarme callado. Tendrá el poder de que yo no vaya a las galas, pero ya queda en ella y en quienes la apoyan. No debería permitir que alguien ejerza violencia laboral en sus instalaciones”. Por último, lanzó una frase que resume todo el conflicto:

“Ella piensa que tener más dinero te hace mejor persona y que quien tiene menos es un fracasado y ‘muerto de hambre’. La acuso de homofóbica porque usa la orientación sexual para atacar. Ojalá algún día pueda rebatir estos argumentos y no solo gritar y ofender, que es lo único que sabe hacer.” Nacho Casano

Con estas declaraciones, Nacho Casano deja claro que la controversia con Maripily Rivera sigue lejos de terminar en uno de los realities más vistos de Telemundo. La audiencia estará atenta a la reacción de Maripily y de la producción ante estas serias acusaciones de Casano.

