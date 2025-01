Alexa rompe el silencio tras la reducción de la sentencia a su padre, Héctor N: “No lo quiero suelto”

Hace unos días se confirmó que la sentencia de Héctor N fue ajustada a 12 años y 6 meses de prisión. En 2023, el actor había recibido una condena de 10 años y 6 meses por corrupción de menores en agravio de su hija Alexa. En abril de 2024, recibió una sentencia por 13 años y 10 meses por abuso. En enero de 2025, se informó que la sentencia se redujo a 12 años 6 meses de prisión.

La reducción de la pena responde a un ajuste en la aplicación de los delitos. El juez también ordenó:

una multa de 78 mil 885 pesos,

una reparación del daño de 109 mil 200 pesos y

además, Héctor N perdió sus derechos respecto a la víctima.

Héctor N / Redes sociales

Daniela Parra denuncia supuesto intento de extorsión para la liberación de Héctor N.

Daniela Parra, hija mayor del actor, reveló en TikTok que Ginny Hoffman, madre de Alexa, habría solicitado 2 millones de pesos como condición para liberar a Héctor N. Daniela aseguró que el acuerdo también incluía una disculpa pública y el compromiso del actor de abandonar su carrera. Esto, en referencia al procedimiento de juicio abreviado.

Daniela Parra “Aceptar eso también hubiera sido dar una disculpa pública, darle 2 millones, que mi papá nunca volviera a pisar un foro. Eso era aceptar el juicio abreviado, no solo salir de la cárcel”.

Durante una entrevista en el programa Hoy, reafirmó la posición de su padre, citando sus palabras: “‘Yo no les voy a dar ni 20 pesos, porque yo no hice nada. Voy a salir de aquí inocente y libre’”.

Daniela Parra posando a la cámara seria / Ginny Hoffman con cabello güero y sonriendo / Instagram: @ginnyhoffman_ / @dannielaprm

Alexa habla tras la reducción de la sentencia de su agresor, Héctor N: “No quiero que salga libre”

Alexa, hija del actor Héctor N, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su postura frente a la reciente reducción de la condena de su padre. La joven habló sobre cómo ha enfrentado este proceso legal y emocional, y dejó en claro que su objetivo no es obtener un beneficio económico, sino asegurar que se haga justicia.

En su video de Instagram, Alexa detalló los motivos por los cuales la sentencia de Héctor N se redujo: “El agravio no se puede sumar a dos delitos. No se puede agraviar por lo mismo a los dos delitos que tiene. Entonces, se lo quitaron a uno. Por eso se redujo la condena”, explicó.

La nueva sentencia establece que Héctor N cumplirá 12 años y 6 meses en prisión. Alexa lamentó esta decisión y expresó su temor por la posibilidad de que su padre obtenga beneficios que le permitan una liberación anticipada.

Instagram

El miedo de Alexa de su agresor

La joven también compartió su preocupación por una eventual libertad condicional de Héctor N, dejando en claro que no busca ninguna compensación económica en este proceso: “No quiero dinero de gente que hace daño de verdad. No quiero un centavo de ahí, ni lo necesito ni nada, porque para eso trabajo. Mientras más tiempo pueda pasar ahí, mejor, porque no quiero que esté suelto. Me da pavor”, declaró Alexa.

Alexa también reflexionó sobre el impacto de la opinión pública en su caso: “De verdad, imagínense el dolor por el que he pasado y que me ha hecho pasar la sociedad. Ojalá hubiera sido posible un juicio público. No estaría en este punto. No tendría que seguir dando explicaciones. No seguiría tan señalada”, afirmó.

La joven compartió cómo está trabajando para reconstruir su vida tras el trauma vivido: “Estoy intentando rehacer mi vida de todas las formas posibles. Estoy luchando por sobrevivir, tomando mis medicamentos, acudiendo a mis terapias y haciendo lo que me dicen los psicólogos. No ha sido fácil, y menos con tanta gente pendiente de mi caso y juzgando tanto”, puntualizó.

La joven también dejó claro que no desea que su padre tenga acceso a beneficios legales que puedan acortar su tiempo en prisión: “Por mí, mientras más tiempo pueda pasar ahí, mejor”, concluyó.

Héctor N: El origen del caso y la fractura familiar

La detención de Héctor N ocurrió en 2021, tras la denuncia de Alexa por conductas inapropiadas durante su niñez. En los años siguientes, las sentencias han variado, alimentando una disputa pública entre las medias hermanas, Alexa y Daniela.

Mientras Alexa busca justicia por los actos de su padre, Daniela ha defendido su inocencia, y ha sñalado que su hermana está “manipulada”. Esta situación ha causado una ruptura irreparable entre ambas.