Daniela Parra alista documental sobre el caso de su papá, Héctor ‘N’

La semana pasada se dio a conocer la reducción de la sentencia de Héctor N, por lo que Daniela Parra, hija del actor en prisión por el delito de corrupción de menores y abuso contra su hija Alexa, dijo que continuarán con las apelaciones hasta limpiar su nombre. Ahora, Daniela ha decidido dar un paso significativo más al emprender la creación de un documental que reflejará la experiencia vivida por su padre en prisión.

La joven ha confirmado que actualmente está en conversaciones con una destacada plataforma de streaming para dar vida a este proyecto.

Daniela Parra alista documental sobre caso de Héctor ’N’

“Mi equipo de abogados ha trabajado en proyectos de gran importancia como ‘Duda razonable’ y ‘Presunto culpable’”, mencionó Daniela.

“Estamos trabajando de la mano con ellos. Queremos crear algo que trascienda el morbo y el chisme, que sea algo bien hecho que pueda ayudar a más personas, porque en este caso es mi papá y gracias a Dios tuvimos la suerte de tener foco y cámaras y exhibir que era mentira, pero ahora tenemos la oportunidad de hacerlo por más personas. Esto es lo que viene para este año.” Daniela Parra

El caso de Héctor ‘N’ y las denuncias de corrupción de menores y abuso a su hija Alexa

En 2021, Alexa denunció que su padre, Héctor N, había tenido comportamientos inapropiados con ella durante su niñez. El actor fue detenido ese año y puesto en prisión preventiva.

En 2023, fue condenado por corrupción de menores a una pena de 10 años y medio. Luego, en 2024, se le condenó a una pena de 13 años y 10 meses por el delito de abuso. Este enero de 2025 se hizo un ajuste en la sentencia a 12 años y 6 meses de prisión. El juicio no ha terminado.

Durante todo este tiempo, Daniela Parra, la otra hija de Héctor, ha defendido su inocencia y ha defendido que su hermana está “manipulada”. Esto ha causado una fractura entre las medias hermanas.

Por eso, ahora Daniela, ha dicho que este proceso ha sido no solo una prueba de resistencia, sino también una oportunidad para aprender y crecer: “La vida me llevó a lugares oscuros donde tuve que madurar y aprender. Estoy agradecida por cómo he enfrentado todo esto, siempre apoyada por mi papá, quien desde dentro me ha enseñado a mantener la calma y la fortaleza”, compartió, destacando el apoyo incondicional que ha recibido de su padre en medio de la adversidad.

El documental que Daniela está desarrollando tiene como objetivo ofrecer algo más que una simple narración de los hechos. La joven aspira a que su experiencia sirva como apoyo y guía para aquellas personas que atraviesan situaciones similares.

Daniela Parra hace responsable a Poncho Martínez de cualquier cosa que le pase a Héctor N / Instagram: @dannielapr y Facebook: Héctor Parra

Daniela Parra agradece el apoyo y la confianza de la gente

Daniela también reflexionó sobre la relación con el público y la solidaridad que ha recibido.

“Aunque no me conozcan personalmente, muchas personas nos han brindado su apoyo. No sabes lo bonito que siento yo, cuando alguien se me acerca y me dice confío en la inocencia de tu papá y lo tengo en mis oraciones. Estoy muy agradecida con la gente que pone en sus oraciones a mi papá y confían con nosotros. Eso es lo verdaderamente importante.” Daniela Parra

Daniela Parra ya no quiere hablar de Alexa

Daniela dejó claro que su prioridad es la libertad de su padre y su propia estabilidad emocional. “No tengo nada que decirle a Alexa. Mi salud mental y la de mi papá son lo más importante ahora. No tengo nada que decirles,” concluyó.

