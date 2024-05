Alexa revela si estaría dispuesta a perdonar a su padre Héctor ‘N’

Han pasado poco más de tres años desde que Héctor ‘N’ se encuentra en prisión, luego de que su hija Alexa, lo denunciara por abuso y corrupción de menores. Después de un largo proceso legal, el actor fue declarado culpable de los dos delitos, aunque todavía apela una sentencia.

Recordemos que el año pasado Héctor ‘N’ fue sentenciado a 10 años y medio de cárcel por el delito de corrupción de menores. Respecto a esto, perdió las apelaciones y en marzo de este año fue sentenciado a 13 años de prisión por abuso en contra de Alexa, y deberá pagar 109,200 pesos como reparación del daño, así como una multa de 78,885 pesos. Este caso todavía está en apelación.

Tras todo esto, su hija Daniela Parra lo ha defendido y ayudado económicamente.

Héctor N con fondo azul y cintillo negro / Instagram: @hectorparrag

Alexa habla con los medios de comunicación sobre el caso de Héctor ‘N’

Alexa, hija de Ginny Hoffman, ha dado muy pocas entrevistas respecto a lo sucedido con su padre. Sin embargo, hace unas horas ofreció una entrevista para medios de comunicación, la cual fue retomada por el reportero ‘el Fernan’.

Fue ahí que respondió que no quiere volver a ver a su media hermana, Daniela Parra, quien ha defendido a su padre desde que este fue acusado.

“Yo tampoco (deseo saber nada de ella), porque es una victimaria más. Aunque me digan: '¿por qué le dices eso?’... porque lo es, porque ella defiende a un abusador, porque no protegió a su hermana chiquita.” Alexa

En cuanto a la incredulidad que algunos podrían tener sobre su madre, expresó: “A mi mamá le tienen que creer. Si la que lo vivió fui yo. Mi mamá no tiene que creer nada, pues o sea, a quien le crean o no le crean no hace menos real lo que yo viví.”

Daniela ha apoyado a su padre, Héctor ‘N’, en este tan difícil proceso. / Instagram: @dannielaprm

¿Alexa está dispuesta a perdonar a su padre?

Además, Alexa abordó la polémica sobre unos vídeos que se filtraron y que se supone que son parte de las pruebas presentadas: “Esos videos no se usaron como prueba... imagínate que eso fuera una prueba o la foto de la alberca que tanto dicen. Sí eso es una prueba, pero no es el hecho de que fuera una prueba, sino lo que pasaba detrás de eso... si nunca pasó nada en una alberca, ¿por qué niega que se metía a la alberca?”

Alexa también confesó que siente una gran tristeza por no haber tenido un padre que la cuidara.

“Hay mucha tristeza… es mi papá al final de todo. Hay veces que sí digo, pues me hubiera gustado tener un papá que me cuidara, no que me hiciera daño. Obviamente yo en su momento lo amé con todo mi corazón. Mi papá era mi vida entera, entonces tristeza.” Alexa

Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de un encuentro futuro con su padre, Héctor ‘N’, dijo: “Si me buscara, pues depende para qué sería, porque a mí me da mucho miedo verlo, pero si supiera que sería para pedirme perdón o para algo así, pues sí. Sería en un lugar público evidentemente, pero depende, no sé, falta mucho.”

Alexa aseguró que a pesar de lo que hizo Héctor ‘N’, siempre será su padre, por lo que tiene sentimientos encontrados ante la situación.

Alexa “Yo no es que lo perdone o no lo perdone, o sea, lo hizo y tiene que aceptar las consecuencias de lo que hizo. Sigue siendo mi papá. Le sigo teniendo cierto cariño. Son emociones muy complicadas que alguien que no lo vive no va a entender.”

Alexa Hoffman habla sobre cómo ha vivido el caso contra su padre / Instagram: @alexaa.hoffman

Alexa confiesa que pronto saldrá una entrevista

También abordó la dificultad de hablar públicamente sobre su experiencia: “He hablado poco y todo porque si yo salgo de una audiencia, lo último que quiero no es ver una película, o sea, lo último que quiero es salir a dar declaraciones. Sí, en su momento voy a hablar. De hecho ya pronto va a salir algo. No, el documental, no, una entrevista. Me he tomado mi tiempo y no porque no hable o no salga a la prensa significa que no lo viví.”

Finalmente, reconoció el peso de la revictimización de la entrevista: “No sé si en algún momento va a salir, pero pues es que también es algo súper revictimizante. Era revivir la parte mediática, la de todos los juzgados, más el documental… entonces ya me estaba rebasando.”