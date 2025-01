Daniela Parra responde a Alexa, tras expresar miedo por la reducción de sentencia de Héctor N

En enero de 2025, el caso del actor Héctor N volvió a acaparar los titulares tras anunciarse una reducción en su sentencia. En 2023, el actor fue condenado a 10 años y 6 meses por corrupción de menores en agravio de su hija Alexa. En abril de 2024, se le dictó una pena de 13 años y 10 meses tras confirmarse su responsabilidad en delitos de abuso. En una revisión reciente, la sentencia se ajustó a 12 años y 6 meses.

El juez también dictó las siguientes medidas complementarias contra Héctor N:

Multa de 78 mil 885 pesos.

Reparación del daño por 109 mil 200 pesos.

Pérdida de derechos respecto a la víctima.

Mira: Héctor N: Daniela Parra reacciona a la modificación de sentencia de su padre: “Vamos al amparo”

Héctor N / Redes sociales

Alexa expresa temor tras la reducción de la sentencia de su agresor

Alexa Hoffman, hija menor del actor, compartió en Instagram su postura sobre la reciente decisión judicial. A través de un video, explicó que la reducción de la sentencia se debió a que “el agravio no se puede sumar a dos delitos”, lo que provocó que se retirara uno de los cargos. Sin embargo, manifestó su frustración y miedo por una posible liberación anticipada de su padre.

“No quiero dinero de gente que hace daño de verdad. No necesito ni un centavo de ahí, porque para eso trabajo. Mientras más tiempo pueda pasar ahí (en la cárcel), mejor, porque no quiero que esté suelto. Me da pavor”, declaró Alexa, dejando claro que su lucha no es por una compensación económica, sino por justicia.

Alexa también reflexionó sobre el impacto de la opinión pública en su caso: “Imagínense el dolor por el que he pasado y que me ha hecho pasar la sociedad. Si hubiera sido posible un juicio público, no estaría en este punto. No seguiría tan señalada”.

La joven reveló que está trabajando para reconstruir su vida con ayuda de terapias y medicamentos, pero aseguró que la atención mediática y los juicios públicos han dificultado su proceso de recuperación.

Te puede interesar: Héctor ‘N’ enfrenta la ansiedad y la depresión en la cárcel, revela su hija Daniela Parra

Instagram

Daniela Parra rompe el silencio y responde a su hermana

Daniela Parra, hija mayor de Héctor N, reaccionó a las declaraciones de Alexa durante una entrevista en el programa Venga la alegría. Visiblemente afectada, expresó tristeza por la situación y por la postura de su hermana.

“Cada día la desconocemos más. Mi papá está triste porque la vio y porque, aunque ella diga que siempre ha sido mayor de edad y que ya puede tomar sus propias decisiones, no se ve convencida de lo que está haciendo. No se ve satisfecha”, comentó Daniela.

Por otro lado, aprovechó para hablar sobre un movimiento en redes sociales que busca integrarla al programa MasterChef celebrity: “Ya tiene un hashtag que es #DaniParraParaMasterChef. Es mi sueño, y estoy trabajando para cumplirlo. Quiero que me vean en acción”, declaró con entusiasmo.

Una fractura familiar irreparable entre Héctor N, Daniela Parra y Alexa

El conflicto entre Alexa y Daniela se remonta a 2021, cuando Héctor N fue detenido tras ser denunciado por Alexa por conductas inapropiadas durante su niñez, en particular corrupción de menores y abuso. Desde entonces, la disputa ha escalado tanto en los tribunales como en los medios de comunicación.

Alexa busca justicia y asegura que sus acciones son genuinas y necesarias para su bienestar emocional. En contraste, Daniela defiende la inocencia de su padre y ha declarado en repetidas ocasiones que su hermana está manipulada. Este enfrentamiento ha generado una división pública entre quienes apoyan a una u otra parte.

Ve: Daniela Parra alista documental sobre el caso de su papá, Héctor ‘N’