Héctor ‘N’: Daniela Parra lanza video tras queja de su hermana Alexa sobre la nueva sentencia del actor

El 13 de enero, se dio a conocer que la sentencia de Héctor ‘N’ había sido reducida a 12 años y 6 meses de prisión. Recordemos que, en 2023, se le condenó a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores en agravio a su hija Alexa. En 2024, se le dictó una sentencia de 13 años y 10 meses por el delito de abuso.

Además, el juez impuso una multa de 78 mil 885 pesos, así como también una reparación del daño de 109 mil 200 pesos. De igual forma, perdió los derechos parentales respecto a la víctima.

En respuesta a esto, Daniela Parra, la otra hija de Héctor y quien siempre ha sido su principal defensora, dejó claro que no se rendirá hasta demostrar la inocencia de su padre.

Al contrario de su hermana Daniela, Alexa, quien ha tratado de mantenerse alejada del escrutinio público desde que inició el caso, expresó su descontento ante la posibilidad de que su padre pueda ser liberado en el futuro.

Mediante un video en redes sociales, la joven manifestó que le tiene “pavor” a su padre por todo lo que le hizo durante su infancia. También dejó claro que su decisión de seguir luchando para que Héctor continúe en prisión no está influenciada por nadie, como muchos han sugerido.

“De verdad, imagínense el dolor por el que he pasado y que me ha hecho pasar la sociedad. Ojalá hubiera sido posible un juicio público. No estaría en este punto. No tendría que seguir dando explicaciones. No seguiría tan señalada. Por mí, mientras más tiempo pueda pasar ahí, mejor”