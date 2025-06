Anna Porter termina con su novia por culpa de Gala Montes; ¿habrá reconciliación?: “Extraño sus besos”

En TVNotas entrevistamos en exclusiva a Anna Porter, quien fue parte de la tercera marcha del orgullo LGBTQ+ en la alcaldía Miguel Hidalgo, el pasado 14 de junio. La cuestionamos sobre la reciente reunión que mantuvo con Crista Montes, mamá de Gala, su exnovia. ¿Habrá alianza?

“El ambiente se puso muy padre. He marchado como 6 veces y me ha gustado hacerlo. Me encanta la energía y la vibra que se siente en la marcha. ¡Es mi ambiente!”, afirmó.

¿Anna Porter hará alianza con la mamá de Gala Montes?

Acerca de la mamá de Gala, dijo: “La señora y yo nos reunimos porque teníamos unos temas pendientes por arreglar. Tuvimos la oportunidad de enseñarnos algunas cosas y, sobre todo, le aclaré que yo jamás la amenacé. Eso nunca sucedió. Nos dijimos muchas cosas fuertes que no les puedo decir. Es una mujer muy linda”.

Anna Porter, ex de Gala Montes “Simplemente la marcha nos reunió. Se dio sin planificar. No lo hicimos con la finalidad de hacer alguna alianza en contra de ella (Gala). Tampoco creo que haya ataques de ningún tipo”.

“La señora y yo no somos amigas, pero sí nos conocemos un poco más. No creo que tenga problema con la comunidad. A mí me trató amablemente. Sin embargo, uno nunca sabe lo que realmente tenga o sienta por dentro. Lo que sí les puedo decir es que no me voy a meter en conflictos entre ellas. Cada que hablo es un problema”, expresó.

¿Gala Montes y Anna Porter se reconciliarán?

Además, confesó que terminó con Nallely Esparza: “Ya no tengo novia. Hace poco cortamos. Se molestó conmigo por hablar todo el tiempo de Gala. Entonces también me enojé con ella y terminamos. Influyeron muchas cosas”.

“No creo regresar con Gala. Eso no pasará. Le pedí perdón de mil maneras por hablar desde el enojo. Soy una mujer impulsiva y no debí actuar de esa forma. Por ahora, ya quedamos bien. Con respecto a los bolsos (que le regaló a Gala), ya todo está olvidado. El día que me la encuentre le daré un abrazo”.

Le preguntamos si extraña sus besos, y nos respondió: “Sí (ríe). Extraño su compañía y que me traiga tamales o mi comida favorita”, concluyó

¿Quién es Anna Porter, ex de Gala Montes?

Se hizo viral por hacer contenidos sensuales, de viajes y de ejercicio en redes sociales.

Es defensora de los derechos de los grupos vulnerables, mujeres, niños, indígenas, migrantes y LGBTQ+.

Con el Dalái Lama, repartió máquinas de coser, árboles y herramientas para la agricultura en Oaxaca.

