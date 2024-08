Una famosa se quedó plantada con LCDLFM, ¡pero se fue a La academia! Así la recibieron

La competencia entre los dos programas está dando cada vez más de qué hablar. Resulta que el reality de canto del Ajusco decidió llevar a la casa de los académicos a una famosa “rechazada” por ‘La casa de los famosos México’, el reality de la competencia.

Caeli, conocida youtuber quien había expresado que Televisa la había buscado para estar en ‘LCDLFM’, cuando el tiempo se acercaba y a pesar de que ya tenía sus maletas listas, nunca le llamaron para confirmar su participación ni para cancelarla, aunque ella se dio cuenta que ya no iba a ser requerida en el proyecto porque vio que había algunos detalles que ella no había realizado como los famosos que sí estaban siendo confirmados en televisión como algunos promocionales.

La influencer reveló en una entrevista que estuvo a punto de formar parte de la segunda temporada de ‘La casa de los famosos México’, pero que finalmente no fue seleccionada. A pesar de haber recibido la invitación inicial y de tener prácticamente confirmada su participación, Caeli se encontró fuera del reality al ver el anuncio de los participantes confirmados en Instagram.

Checa: Ricardo Margaleff confiesa cómo se sintió Mariana Echeverría tras la tragedia en el crucero

Caeli no fue parte del reality de Televisa / Instagram: @caeilyt / Televisa

“Desde enero yo creí que estaba, yo ya tenía mis maletas hechas y de repente entro a Instagram y veo que están posteando a los que quedaron y yo no grabé eso (los promocionales)”, comentó la influencer. “Yo ya estaba se supone, lo pensé por cómo iba todo, ya me habían dicho, ‘sí la verdad es que sí ya estás dentro, solo te falta la llamada oficial pero nos encantas’, no ha habido esa llamada, y ya estamos a tres semanas de que empiece”.

Caeli llega a ‘La academia’ tras no entra a ‘La casa de los famosos México’

Sin embargo, esta decepción no fue el fin de sus oportunidades y recientemente fue invitada a ‘La academia’. Ahora que la influencer está iniciando su carrera como cantante, aceptó ingresar a la casa donde viven los académicos para hablar con ellos y contarles su historia.

En su visita a ‘La academia’, Caeli habló sobre cómo logró alcanzar sus objetivos y cumplir sus sueños a pesar de las críticas y desafíos en la vida: “Yo les quise dejar mucho como la oportunidad que es el seguir esa vocecita que tanto te dice que puedes cumplir tus sueños y a mí me pasaba mucho en redes la crítica, porque yo empecé en YouTube cuando los videos no se conocían y yo empecé ese formato y no era de ganar dinero, ni sabías que te podías volver famoso, al contrario era mucha crítica”, explicó en ‘Camino a la fama’.

Mira: ¿Inés Sainz y Tania Rincón revivieron enemistad en París 2024? ¡Esto pasó!

Caeli visitó a los académicos / Instagram: @laacademiatv

Además, Caeli confesó que estaba muy emocionada por tener una participación especial en el programa porque lo veía desde que estaba pequeña. “Yo veía ‘La academia’ desde que estaba chiquitita. Mi mamá lo sabe. Yo la hacía ir a ver los conciertos, para mí esto también es un sueño”, dijo.

De esta manera, mientras su paso por ‘La casa de los famosos México’ se quedó en el aire, Caeli tuvo la oportunidad de ser parte de ‘La academia’ y compartir su inspiradora historia como influencer.

No te pierdas: ‘Venga la alegría’ de luto; fallece hermano de querida exconductora