¿Inés Sainz y Tania Rincón revivieron enemistad en París 2024? ¡Esto pasó!

En medio de la emoción por los Juegos Olímpicos de París 2024, surgió la pregunta de si las conductoras Inés Sainz y Tania Rincón, se encontraron en la ciudad de la luz, después de que protagonizaran una controversia a finales de 2023 por el mundial de futbol de Rusia.

La rivalidad entre ambas fue un tema que dio de qué hablar el año pasado, y muchos se preguntaron si el reencuentro en los Juegos Olímpicos avivaría el conflicto a pesar de que los derechos de transmisión los tenía Televisa en esta ocasión, pero Inés hizo cápsulas especiales para Azteca y al terminar tomó unas vacaciones con su familia.

Tras su llegada a México, Inés Sainz habló en una entrevista sobre su experiencia y los describió como “los mejores Juegos Olímpicos de la historia, increíble”, diciendo que lo más destacado fue el ambiente tan positivo que se vivió.

Sainz dijo que tuvo la oportunidad de convivir con colegas de otras televisoras, incluyendo Televisa, y subrayó que el compañerismo entre los periodistas es algo que ha prevalecido: “Todos nos llevamos bien, nos vemos allá, nos saludamos con muchísimo gusto”, comentó.

Sin embargo, cuando le preguntaron si se había encontrado con Tania Rincón, Sainz mencionó en un tono más serio y sin ánimo de darle foco: “No, a ella no la vi. No me tocó verla”.

Por su parte, Tania Rincón, quien asistió con TUDN de Televisa, también indicó que no se encontró con Inés durante su estancia en París. A pesar de las especulaciones, Sainz aprovechó la oportunidad para destacar que ella siempre ha estado dispuesta a apoyar a otras mujeres en los medios deportivos, donde ha sido difícil tener un lugar.

¿Qué pasó entre Inés Sainz y Tania Rincón?

En diciembre de 2023, Inés Sainz, reveló que no asistió al Mundial de Rusia 2018 porque otra conductora había tomado su lugar tras su negativa a ser “patiño” en el programa deportivo de TV Azteca.

Las conductoras protagonizaron una polémica / Instagram: @taniarin / @inessainz01

Aunque no mencionó nombres, dejó claro que la persona en cuestión era Tania Rincón, quien había ocupado su puesto y quien apareció en las pantallas de la televisora junto a los comentaristas deportivos más destacados de Azteca.

En respuesta, Tania desestimó la acusación de Inés diciendo que ella no sintió que la hayan llevado porque era “patiño” de alguien, sino por su trabajo, dejando claro que no se presume ser una periodista deportiva y manifestando un desconcierto con lo dicho por Inés.