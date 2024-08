El clavadista Osmar Olvera regresa feliz a México después de brillante participación en Olímpicos de París

El clavadista mexicano Osmar Olvera, el deportista con mejores resultados en la XXXIII de los Juegos Olímpicos celebrados en París, llegó ayer por la noche procedente de la ciudad de la luz. El ganador de una medalla de plata y otra de bronce; la primera por su participación junto con Juan Celaya en clavados sincronizados en plataforma de tres metros, y la segunda, de bronce, en clavados individuales en trampolín de tres metros, fue recibido con porras y mariachis.

A sus 20 años, Osmar se convirtió en el deportista mexicano más joven en obtener dos medallas en unos Juegos Olímpicos.

Luis Pérez / TVNotas

Puede interesarte: Se filtran audios de Rafa Mercadante peleando con su ex antes de separarse

En conferencia de prensa, dijo: “Se siente muy bonito que me reciban así. Estoy feliz. Estoy disfrutando, desde que terminaron mis competencias disfruté las competencias de mis compañeros, todo lo que no hice antes de las competencias, conocer un poquito de París junto con mi mamá y mi familia. He disfrutado cada momento. Amo mi regreso a México. No saben las ganas que tengo de unos tacos. Estoy agradecido con el apoyo de toda la gente”.

“Espero haber inspirado a muchos niños, niñas, adolescentes, adultos también. Si luchan por sus sueños lo van a lograr. Espero también que con estos logros tengamos un México más unido, un México que sale adelante en todos los ámbitos. Estas medallas representan mucho esfuerzo, mucha disciplina”.

Luis Pérez / TVNotas

“Yo sabía que tenía que regresar con dos medallas. Tenía muy clara mi meta. Estoy muy contento porque mi familia estuvo allá apoyándome, la arena, periodistas mexicanos me sentía como si estuviera en la alberca olímpica. Fue impresionante toda la energía de la gente y sin duda me llenaron de motivación. Me llenaron de esa energía que da el extra en las competencias y muy feliz de lograr este objetivo de las dos medallas”.

Osmar Olvera, clavadista, muestra sus dos medallas olímpicas obtenidas en París 2024, en su llegada a la CDMX, con bandera mexicana atrás. / Luis Pérez / TVNotas

Mira: Wendy Guevara y Nicola Porcella ya no quieren vivir con Agustín tras polémicas en ‘LCDLFM’

¿Qué medallas ganó México en los Juegos Olímpicos de París 2024?

México obtuvo cinco medallas en los Juegos Olímpicos de París:

De bronce en tiro con arco por equipos femenil: Alejandra Valencia, Ángela Ruiz y Ana Paula Vázquez



De plata en judo de Prisca Awiti, la primera para México en esta especialidad.



La tercera y cuarta medallas fueron las de los clavadistas, Osmar y Juan Celaya, siendo la primera vez que se gana la prueba de sincronizados masculino en trampolín de 3 metros.



La quinta medalla, fue de plata y la consiguió el boxeador Marco Verde.

No te pierdas: Adrián Uribe le reclama al ‘Capi’ Pérez por quitarle su programa ¡100 mexicanos dijeron!