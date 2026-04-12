¿Britney Spears tocó fondo? Ingresa a rehabilitación tras arresto por conducir bajo los efectos del alcohol

Britney Spears vuelve a preocupar a sus fans. La cantante estadounidense ingresó de manera voluntaria a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos, en medio de un proceso legal que enfrenta tras ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. Fuentes cercanas aseguran que la intérprete de Toxic reconoció que “tocó fondo” y decidió aceptar ayuda, respaldada por su familia y pensando también en su situación judicial.

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Britney Spears / Facebook: Britney Spears

¿Britney Spears ingresó a rehabilitación por abuso de sustancias?

La decisión de Britney Spears de ingresar a rehabilitación no fue repentina. De acuerdo con información difundida por TMZ y confirmada por fuentes cercanas a la cantante, desde hace varios días su entorno le insistía en que buscara ayuda profesional. Finalmente, la artista aceptó iniciar el tratamiento de manera voluntaria, consciente de que su situación se había salido de control.

Una de las fuentes citadas aseguró que la propia Britney habría reconocido la gravedad del momento que atraviesa. “Se da cuenta de que tocó fondo”, señaló, en referencia al punto crítico que vive la cantante tanto en su vida personal como pública. El reporte agrega que Britney Spears ha tenido antecedentes de consumo de alcohol y sustancias durante varios años, incluyendo menciones constantes al uso de Adderall (medicamentos estimulantes).

Incluso, se menciona que en viajes recientes a México, la cantante habría intentado abastecerse de este medicamento, según personas con conocimiento directo de su entorno. Estos detalles refuerzan la preocupación que existe alrededor de su bienestar y explican por qué la rehabilitación se convirtió en una urgencia.

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¿Britney Spears busca evitar consecuencias legales tras su arresto al ingresar a rehabilitación?

El ingreso de Britney Spears a un centro de rehabilitación ocurre en un momento legal delicado. La cantante enfrenta un caso judicial tras ser arrestada por conducir bajo la influencia del alcohol en el condado de Ventura, California.

El incidente ocurrió durante la madrugada del 4 de marzo de 2026, cerca de su domicilio. De acuerdo con el Departamento del Sheriff, Britney fue ingresada en la cárcel a las 3:03 a.m. y liberada horas después, a las 6:07 a.m. del mismo día. Aunque el episodio fue breve, tuvo un fuerte impacto mediático.

Según fuentes cercanas, iniciar un tratamiento de rehabilitación podría favorecerla ante el juez que lleva su caso. “Sabe que, estratégicamente, esto se verá bien ante el juez, que se lo está tomando en serio”, reveló uno de los informantes.

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¿Cuánto tiempo estará Britney Spears en el centro de rehabilitación?

Hasta el momento, no se ha definido la duración exacta del programa de rehabilitación que está siguiendo Britney Spears. En tratamientos de este tipo, las estancias suelen ser de aproximadamente 30 días, aunque en este caso se contempla que la cantante pueda permanecer más tiempo para trabajar en un proceso de recuperación más profundo.

No es la primera vez que Britney Spears ingresa a rehabilitación. A lo largo de su carrera, la artista ha participado en varios programas similares, aunque en ocasiones anteriores abandonó los tratamientos a los pocos días, según su historial público. Esta vez, su entorno confía en que la situación sea diferente y que el acompañamiento constante haga la diferencia.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la ubicación del centro ni el tipo específico de tratamiento que está recibiendo. Tampoco existe una declaración pública directa de Britney en sus redes sociales sobre su ingreso al programa, lo que refuerza la idea de que está intentando llevar este proceso de forma más privada.