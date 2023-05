Ricardo O’Farrill se rapa en plena trasmisión en vivo; fans lo comparan con Britney Spears

Los seguidores de Ricardo O’Farrill creen que el cómico ya “tocó fondo” y necesita ayuda urgente.

En medio de la polémica que ha provocado su salud mental, Ricardo O’Farrill se rapa en plena transmisión en vivo por, según su explicación, apoyar al #yoapoyoaLalo, por lo que los fans ya lo han comparado con “Britney Pelona”.

Durante la noche del pasado 16 de mayo, el famoso comediante convocó a sus fans a la tienda Hule de la Condesa, pues haría una transmisión en vivo para quitarse el cabello.

“Ya ando listo para raparme #YoTeApoyoLalo Pueden caerle a Hule en la Condesa, traigo regalitos para la banda. Cambiamos el after a mañana para que terminando nos vayamos a mimir”, escribió a través de Twitter.

A dicho evento, acudieron algunos seguidores que vieron como el también actor se rapaba de diferentes formas, incluyendo el estilo de Peso Pluma, hasta que decidió dejarse una calva.

Ricardo O’Farrill volvió a convocar un evento de última hora para raparse frente a sus fans. / Twitter: @richieofarrill_

Lo anterior, mientras relataba cómo fue que su hermana lo ayudó a “escapar” del centro de rehabilitación donde estaba internado, pues ya estaba cansado de los malos tratos que recibía en aquel lugar.

“Resulta que salgo y digo, no, mi hermana baja y me dice ‘¿qué estás haciendo?’ y le dije creo que me voy a escapar y me dijo ‘te ayudo’. Me fui a hospedar a un hotel de la Roma a escondidas donde pasé la noche casi sin dormir”, sostuvo.

De acuerdo con el cómico, actualmente tiene un guardia de seguridad a su lado, ya que, desde su “escape”, ha recibido muchas amenazas: “la verdad me quiero sentir seguro”, apuntó.

Live 7 AM para terminar mi rapado.#EstoyContigoLalo

Éntrenle que hay temas. pic.twitter.com/4z1gzyNOnV — Ricardo O’Farrill EL "Master Del Caos" 👐 (@richieofarrill_) May 17, 2023

Fans comparan a Ricardo O’Farrill con Britney Spears

A raíz de su video, muchos internautas aseguran que el comediante ya “tocó fondo”, así como le habría pasado a Britney Spears en su momento, e incluso temen por su integridad física.

“Se parece a Britney Spears cuando se rapó”, “Ya tocó fondo”, “Necesita ayuda”, “Ya deja de humillarte”, “Esto no da risa”, “Es la nueva Britney Spears”, “Las drogas te están afectando”, “Déjate ayudar, no estás bien y lo sabes”, señalaron algunos comentarios.

Los fans de Ricardo O’Farrill se mostraron sumamente preocupados por la salud del cómico. / Instagram: @richieofarrill

El propio Ricardo O’Farrill se compara con Britney Spears

Ante la esperada ola de señalamientos, Ricardo O’Farrill se “burló” de sí mismo y también se comparó con Britney Spears. A través de sus historias de Instagram, el cómico editó una foto de la cantante rapada y colocó su cara.

“Sí, escucharon bien, me voy a rapar como Britney Spears”, escribió en una historia de Instagram, previo a quitarse el cabello.

Ricardo O’Farrill hizo mofa de sí mismo y también se comparó con Britney Spears. / Instagram: @richieofarrill

