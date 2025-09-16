Marlon Colmenarez cambia a Wendy Guevara por la ex de Alfredo Adame, ¡los captamos besuqueándose!

Marlon Colmenarez, de quien se ha dicho que Wendy Guevara estuvo muy enamorada, pero que él nunca le hizo caso, y se ha visto envuelto por supuestos temas legales, fraudes, amenazas, enemistades y acoso contra la influencer, nuevamente se encuentra en el ojo público.

Ahora el cantante fue captado muy cariñosito junto a la modelo Magaly Chávez, expareja de Alfredo Adame, en una fiesta privada. ¡Y no solo eso! Nuestro lente los descubrió caminando por las calles de la CDMX.

Magaly Chávez y Marlon Colmenarez / Fotos: Liliana Carpio / Video Luis Pérez

¿Marlon Colmenarez, supuesto ex de Wendy Guevara, y Magaly Chávez, ex de Alfredo Adame, son novios?

Marlon habló sobre su relación: “Uno no puede ligar tranquilo porque llegan los paparazzis (ríe). Era un tema personal. Sin embargo, el mezcal hizo sus efectos. Fuimos a un evento privado en el que regalaron cantaritos, tomé y al final me puse sabrosito”.

Habló de las cualidades de la cantante que lo cautivaron. “Es una chica hermosa, bella, carismática y rica. Además, tiene cuerpazo y buen léxico. Ya tenemos rato saliendo, solo que no queríamos decir nada. Después del video que sacaron, nos verán más veces juntos. Por el momento, no daremos más declaraciones”.

Marlon asegura que él y Magaly ya se pusieron al corriente de sus vidas pasadas. “Primero nos conocimos por redes sociales. Luego nos vimos en persona. Ella ya sabía de mis escándalos, y viceversa. Lo que no fue en nuestro año, no nos hace daño. Cada uno tiene su historia y no pasa nada. Por respeto a ella, no daré detalles”.

Reveló si está dispuesto a cubrir los gustos caros de Chávez. “Claro que sí. Es una mujer demasiado elegante y bonita. Gracias a Dios, me está yendo bien en la vida y económicamente. Cuando salimos le invito y le compro lo que quiera. Aunque deben saber que ella es sencilla, humilde e impone mucho”.

Asegura que es una relación seria. “No lo hacemos por publicidad. Estamos más allá de lo formal. No sé cómo haya sido con otros y no me importa. Se ha dado el tiempo de conocerme y no se ha dejado llevar por lo que dicen”.

El modelo se tomó con humor cuando le preguntamos si ya habían ‘chocado sus carritos’. “¡Qué fuerte! No les voy a responder eso (carcajadas)”.

Magaly Chávez y Marlon Colmenarez / Fotos: Liliana Carpio / Video Luis Pérez

¿Marlon Colmenarez está con Magaly Chávez solo por interés?

Respondió a quienes lo han tachado de ‘interesado’ y han intentado advertirle a Magaly: “La gente no tiene culpa de nada. Ellos están manipulados por la mala información de otras personas. Les encanta el show y que lo disfruten”.

En caso de que Alfredo Adame lo agrediera verbalmente por andar con su exnovia, aseguró: “En caso de que Adame diga algo, yo también practiqué karate (ríe). No es cierto, es mentira (ríe). Si Alfredo me llega a insultar, será un honor. ¿A quién no le gustaría que los insultara? Jamás me meteré en un problema con él. Todo dependerá de la forma en la que ataque. Lo respeto y admiro”, concluyó.

Magaly Chávez y Marlon Colmenarez / Fotos: Liliana Carpio / Video Luis Pérez

¿Qué pasó entre Marlon Colmenarez y Wendy Guevara?

Wendy y Marlon terminaron su amistad en mayo de 2024. influencer declaró en un video que demandaría a una persona por supuesto fraude, pues aparentemente quisieron falsificar su firma en la venta de una camioneta.

declaró en un video que demandaría a una persona por supuesto fraude, pues aparentemente quisieron falsificar su firma en la venta de una camioneta. Marlon dio su versión: “Ella me la regaló hace 2 años. Ya lo que se dio, se dio. Lo que se regala no se quita”.

“La factura está a su nombre, pero ella, tras endosarla a mi nombre, pone: ‘Cedo los derechos a Marlon’. La primera que firmó mal fue ella”.

Wendy también hizo comentarios en un live: “Si vas a hacer un papel de compra-venta, tiene que estar la persona que compró las cosas. Mis abogados están en eso”.

Marlon Colmenarez y Wendy Guevara / Redes sociales

¿Qué pasó entre Alfredo Adame y Magaly Chávez?

Alfredo Adame y Magaly Chávez

El amor duró muy poco y terminaron en pleito. El actor dijo: “Magaly ya no es mi novia. Es una niña muy caprichosa. Como se sabe bonita, es muy caprichuda. Ya no es mi novia. Estoy muy enojado”.

“Ya cancelé la llegada del anillo. Habíamos comprado los boletos para irnos a República Dominicana. Si ahí me pide perdón, veré si la perdono”.

Magaly reveló en el canal de YouTube UnTalFredo: “A mí me llamaron para ser la reina del segundo Pride más grande de México y ahí me dijo que me invitaron porque era transexual”.

