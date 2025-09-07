Hija de Aída Cuevas dejó plantado a su prometido por romance en Top Chef ¡A 8 días de la boda!

Valeria, hija de Aída Cuevas, canceló su boda porque se enamoró en Top Chef VIP, pero la ilusión y el amor no le duraron: “Sufrió mucho porque estaba a días de dar ese gran paso con su novio, a quien decía que amaba, pero también vivía algo nuevo con alguien con quien conectaba aún más. ¡Y al final ni tuvo boda ni romance!”

Dicen por ahí que siempre es mejor “aquí corrió que aquí quedó”. Y justo esto fue lo que hizo Valeria, hija de Aída Cuevas, quien canceló su boda 8 días antes de la fecha pactada. Además de que no estaba completamente segura de dar ese gran paso en su vida, ¡se enamoró de otro hombre!

La cantante y el deportista estuvieron juntos por más de 4 años. Ambas familias estaban entusiasmadas por su boda. Ya tenían todo listo. / Redes sociales

¿De quién se enamoró Valeria Cuevas, hija de Aída Cuevas en Top Chef VIP?

Una persona de la producción de Top Chef VIP nos revela que Valeria terminó su relación de más de 4 años y su compromiso para andar con el cantante, exmiembro de CNCO e influencer Christopher Vélez, con quien trabajó en el reality.

La cantante inició el programa con la idea de regresar a México y casarse con su prometido, Boris Stern, pero las cosas cambiaron poco a poco. “Valeria llegó a Colombia (lugar donde se grabó) muy emocionada por su enlace matrimonial. Incluso ya le había pedido permiso a la producción para viajar a México y ausentarse unos días para su boda, si es que seguía dentro de la competencia para ese entonces”.

Valeria y Christopher estaban hospedados en el mismo hotel. “Era común verlos juntos en el gimnasio, en el restaurante y haciendo música, algo que los unió desde un inicio. De la amistad surgió un amor auténtico”.

“Sin embargo, desde que empezaron las grabaciones, ella y Christopher Vélez tuvieron una química muy especial. Como eran de los más jóvenes, se refugiaron el uno en el otro. Se apoyaban en todo dentro y fuera del foro. Se la vivían juntos”.

“No te puedo decir que la pasión se les desbordó, porque hasta donde sé no fue así, pero estaban enamorados, como si fueran adolescentes”.

Christopher Y Valeria tuvieron gran química. Eran de los participantes más jóvenes, por lo que hicieron clic de inmediato. / Redes sociales

¿Por qué la hija de Aída Cuevas canceló su boda?

Con el paso de los días, Valeria se empezó a confundir más. “Ella es una niña linda, sin malos rollos. De hecho, sufrió mucho y lloraba porque no entendía lo que pasaba con su corazón. Por un lado, estaba a días de dar ese gran paso con su novio Boris, a quien decía que amaba. Por el otro, vivía algo totalmente nuevo con alguien con quien conectaba con la música y con su forma de pensar”.

Valeria fue valiente. No tomó una decisión visceral y por supuesto que pensó en el futuro de los dos: de su novio y de ella. “Canceló todo 8 días antes de la boda. Hay un capítulo donde ella no aparece, porque se entendía que regresaba a México, pero al final no se fue. Obvio todos preguntamos qué había pasado y solo se limitó a decir que todo había acabado con Boris. Que no podía dar ese paso, porque no estaba segura de sus sentimientos”.

Las cosas se complicaron cuando Christopher dejó la competencia y se regresó a su casa en Miami. Ella se quedó en Colombia. “Valeria tenía la ilusión de seguir con el romance con Chris, pero la distancia y los tiempos de grabación no dieron para más”.

“Pese a lo que dejó por él, el propio Chris fue quien le dijo que mejor quedaran como amigos, pues ella tendría que estar enfocada al reality y él retomaría su vida normal: la música. Eso le pegó mucho, porque al final ni tuvo boda ni romance. Qué bueno que no se casó, porque se dio cuenta de que no iba a ser feliz. Valeria es una gran niña”.

“Espero que le vaya bien. Creo que tendrá planes en la conducción o en realities. Funcionó bien y es un gran elemento”, concluyó.

Valeria Cuevas entró en una confusión / Redes sociales

¿Quién es Valeria Cuevas, la hija de Aída Cuevas que sorprendió en Top Chef VIP?

Valeria inició su camino en el medio artístico como conductora en programas de TV Azteca como Todos quieren fama.

El año pasado lanzó varios temas siguiendo los pasos de su madre.

Este año debutó en el reality Top Chef VIP, donde quedó en el lugar 15.

Chris fue miembro del grupo de reguetón y pop latino estadounidense CNCO por 8 años. Ahora debuta como solista.

Valeria Cuevas / Redes sociales

