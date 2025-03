Imelda Garza tuvo comunicación con Maribel Guardia ¿Su nieto está delicado de salud?

Tras la denuncia que interpuso Maribel Guardia a Imelda Garza Tuñón por supuestamente exponer el bienestar de su nieto, la relación entre ambas ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Este escándalo las ha alejado, luego de que vivieron juntas desde el fallecimiento de Julián Figueroa en abril de 2023.

Sin embargo, Maribel Guardia e Imelda Garza Tuñón, su exnuera, desataron rumores de haber llegado a un acuerdo y hacer las paces, luego de que la viuda de Julián Figueroa reveló que estuvieron en contacto hace un tiempo.

Maribel Guardia expuso una nueva mentira de Imelda. / Alejandro Isunza

Te puede interesar: ¿Nieto de Maribel Guardia quiere regresar con ella? Ime Tuñón revela qué ha dicho el niño sobre su abuela

¿Qué dijo Imelda Garza sobre su actual relación con Maribel Guardia?

Luego de que Imelda recuperó la custodia de su único hijo, Maribel indicó que estaba más que tranquila por la decisión del juez. Incluso, estaría dispuesta a continuar con la ayuda económica que le brindaba a su exnuera.

No obstante, Garza reveló en ‘Venga la alegría’ que se comunicó con la actriz costarricense y le pidió que no le mandara dinero: “Yo le pedí que, por favor, no lo hiciera”, dijo.

Imelda Garza Tuñón habla del pleito legal con Maribel Guardia / Archivo TVNotas / IG: @imetunon

No te pierdas: Maribel Guardia vs Imelda Tuñón: Filtran segunda demanda de la actriz en contra de su exnuera

Por otro lado, en entrevista con ’Sale el sol’, Ime compartió que habló con Maribel. Mencionó que la relación entre ambas mejoró. Incluso, esperaría que puedan hacer las paces.

“Por supuesto (haría las paces con ella), al final del día, todo se trata del bien de mi hijo. No lo sé (si tendríamos la relación de antes), quizá en el futuro diga que sí, pero no lo sé. Ahora estoy muy indecisa”, reveló Imelda.

Mira: Maribel Guardia ¡teme por la seguridad de su nieto! Nagibe Abbud la respalda: “Pueden secuestrar al niño”

¿De qué habló Imelda Garza Tuñón con Maribel Guardia en sus mensajes?

Ahora, Imelda Garza asistió junto a su pequeño al estreno de la obra musical infantil ‘El rey león’ y en un encuentro con la prensa compartió más detalles de cómo iría la relación con Maribel Guardia, tras la disputa legal que enfrentan.

Sin tapujos, Garza mencionó que, nuevamente, tuvo comunicación con la integrante de ‘Lagunilla mi barrio’. Aseguró que hablaron de un tema muy importante para ambas, la salud del menor.

La actriz costarricense junto a su nuera Imelda Garza Tuñón. / Facebook: Imelda Garza Tuñón

“Fue aproximadamente una semana y media (que nos mensajeamos), todo va alrededor de (mi hijo), preocupaciones de ella en temas de dentista, oftalmólogo y punto, cosas muy de él, de su cuidado y ya, citas que quedaron pendientes para que las retomara yo”. Imelda Garza Tuñón

Finalmente, Imelda Garza reiteró que está en total disposición de llegar a un acuerdo con Maribel Guardia para que pueda convivir con el pequeño. Aseguró que todo es por su bienestar.

“Por supuesto que vamos a tratar de hacer el mejor acuerdo posible por él, para estar en conexión con (mi hijo) que es lo más importante”, concluyó.

Al momento, la actriz no se ha pronunciado a las recientes declaraciones de Imelda, incluso, surgieron rumores de que Maribel Guardia podría ser invitada a la misa de Julián Figuera que organizará Garza. ¿Habrá reconciliación?

Así lo dijo Imelda Garza: