Maribel Guardia ¡teme por la seguridad de su nieto! Nagibe Abbud la respalda: “Pueden secuestrar al niño”

Hace unas semanas, Imelda Tuñón le dijo a la periodista Shanik Berman: “Ella (Nagibe Abbud) y su novio trataron de darme coca hace 2 cumpleaños. Tengo testigos de cuando me negué". Ahora, Nagibe le responde a la viuda de Julián Figueroa (q.e.p.d.).

Aclaró que ella no es ninguna dealer. Por otro lado, la cantante aprovechó para externar su inquietud hacia el nieto de Maribel Guardia.

¿El hijo de Imelda Tuñó corre peligro por los supuestos dealears de su mamá?

Nagibe Abbud habló acerca de las palabras de Imelda Tuñón y de la situación de los supuestos dealears de la viuda de Julián Figueroa:

“La voy a desmentir si sigue así. Actualmente ya perdí 2 contratos con un valor de 8 ceros, ¡porque dijo que yo era dealer! Son mentiras que me afectan. No es algo que me tenga triste, pero las cosas llevan un proceso. El que ríe al último, ríe mejor”.

“En las noticias vi que ya agarraron a varios dealers. Extrajeron sus conversaciones y eso me preocupa. Automáticamente pone en peligro la vida del niño. ¿Qué tal si el día de mañana le quieren hacer algo a Imelda para que no hable y en ese momento está con él?”.

“O pongamos otro escenario: Si Imelda deja de pagar, los dealers se tienen que cobrar de alguna forma. Pueden hasta secuestrar al niño. Suena frío, pero podría pasar. El día que todo se arregle y vea que el niño está a salvo, me doy por bien servida”.

¿Por qué Nagibe Abbud apoya a Maribel Guardia?

“Siento que Imelda quiere llamar mucho la atención. Suelta mentiras y manipulaciones. Lo único que quise, desde el principio, fue apoyarla. Se le dijo muchas veces que la ayuda ahí estaba. Un día le comenté: ‘Eres muy suertuda. Muchas personas que están enfermas desgraciadamente no tienen los recursos. Deberías ser agradecida’. Se enojó porque le dije la verdad”.

“Si se trata de tomar partido, yo tomé el de los hechos. Conozco a Imelda y a Maribel. Si yo hubiera visto que Maribel le hacía cosas a Imelda y arriesgaba al niño, hubiera brincado por Imelda. No fue así. Me puse del lado de la verdad”.

“No me gustaría pensar que Imelda actúa para obtener algo. Sin embargo, la gente se da cuenta de sus acciones. Por ejemplo, le dan al niño y lo primero que hace es aventar un mensaje en sus redes sociales. No tiene congruencia. Si extrañaba tanto a su hijo, ¿en qué momento pensó el movimiento que iba a hacer en las redes? Lo hace por atención y dinero”.

Le preguntamos si Marcelia Figueroa, Maribel Guardia y ella han pensado en unirse. Nos respondió: “No. Si dicen que creamos una ‘campaña’, imagínense lo que dirían si nos unimos. No necesitamos juntarnos para hacer más fuerza. Nuestras palabras tienen congruencia, decimos la verdad. Curiosamente, somos las que mostramos pruebas. No hacemos las cosas por debajo del agua”, concluyó.

Maribel Guardia comparte video, ¿indirecta para Imelda Tuñón? “Va a sufrir un infierno”

La actriz compartió a través de su cuenta de Instagram un clip, el cual fue originalmente publicado por la clínica Nuevo ser, especializada en rehabilitación y tratamiento de adicciones. Guardia no mencionó nombres, pero todo indica que fue una indirecta para su nuera.

En el video, un médico explica la diferencia entre la sobriedad y la abstinencia: “Una persona que no usa un programa de recuperación y solo deja las drogas va a sufrir probablemente un infierno en su vida porque no tiene sobriedad, tiene abstinencia”.

“La sobriedad no es abstinencia, es algo mucho más allá. Es el manejo y control de emociones, tomar decisiones correctas, tener una autoestima sana y cuidarse”, dice el especialista.

Maribel Guardia teme por la seguridad de su nieto

Una persona cercana a la familia nos buscó para expresar un breve panorama de lo que ocurre. La fuente, quien decidió no revelar su nombre, comentó:

-¿Por qué Maribel está más preocupada de lo debido?

“Todo esto que ha pasado con la familia nos ha sacudido de la peor manera. Veo muy preocupada a Maribel. Primero, porque cada día salen supuestas pruebas sobre Imelda que la evidencian y la ponen en riesgo. Segundo, por el hecho de que los dealers quedaron libres. Son situaciones y circunstancias que la alteran mucho. Más porque la seguridad de su nieto está de por medio”.

-¿ Cuál es su mayor miedo?

“Ya no hablamos de temas tontos o sin sentido. Todo ha escalado a un nivel que jamás imaginaríamos. Es normal que Maribel sienta angustia y desesperación. Cualquier abuelita estaría así y ahora más que el padre del menor no está para defenderlo. Aunque no lo demuestre, ella está preocupada, piensa que su nieto podría correr peligro si las cosas siguen así y los dealers andan sueltos. Yo espero que pronto termine esta masacre y que la justicia esté del lado correcto”, finalizó.

