¿Julián Figueroa habría agredido a Imelda Tuñón por un ataque de celos? Revela secuela que sufre por la agresión

La polémica entre Imelda Tuñón, Maribel Guardia, Julián Figueroa y Marco Chacón parece no tener fin, y cada vez surgen más declaraciones y escándalos al respecto. Hace unos días, Imelda declaró que Maribel Guardia era presuntamente “rifada” por 100 mil pesos la noche.

Después, Marco Chacón aseguró que, en realidad, Imelda Tuñón y Julián Figueroa llevaban un año separados al momento de su fallecimiento e incluso estaban por divorciarse. Ahora, la madre del nieto de Maribel Guardia salió a aclarar los rumores sobre su presunto divorcio y, de paso, acusó un episodio en el que Julián presuntamente la habría agredido.

¿Qué dice Imelda Tuñón sobre presunto divorcio con Julián Figueroa?

Imelda Tuñón compartió en el canal de Gustavo Adolfo Infante, que ella no estaba separada de Julián Figueroa y que incluso tenían planes de que saldrían de la casa de Maribel Guardia.

“No lo sabía yo. Una vez más, cae en falsedad de declaraciones. Marco miente deliberadamente, porque yo nunca solicité un divorcio. Si fuera cierto, lo invito a que traiga y muestre las pruebas, porque jamás promoví un divorcio. Es más, yo le prometí que nos saldríamos de esa casa. Tanto Julián como yo vivíamos bajo el mismo régimen. Esos 22 mil pesos nos los daban y supuestamente me decían que era por la renta que recibía Julián Figueroa; ya después no sé si cambiaron las escrituras, porque como no soy albacea, no tengo manera de saber”. Imelda Garza Tuñón

Imelda Tuñón señaló que Marco Chacón continúa fungiendo como albacea, pese a que —según afirma— no ha rendido cuentas claras sobre la administración de los bienes de Julián Figueroa. Por ello, aseguró que ya solicitó legalmente que se le retire de ese cargo, argumentando presuntas irregularidades en el manejo del patrimonio.

“Me da tristeza que diga que yo lo corrí del cuarto, porque eso jamás ocurrió. En mi vida lo corrí; era nuestro cuarto. Él se encerró en su otro cuarto porque estaba deprimido tras la última novela que grabó, pero yo nunca lo corría. Al contrario, yo iba a buscarlo. Pasaba unos días ahí y luego regresaba conmigo, llorando, porque estaba deprimido por el tema de las adicciones”, dijo.

¿De qué acusa Imelda Tuñón a Julián Figueroa?

Imelda Tuñón confesó que si habría llegado a ser agredida por Julián Figueroa, afirmó que el cantante nunca fue una mala persona. Sin embargo, su enfermedad de alcoholismo y problemas de adicciones, lo hizo reaccionar agresivamente.

“Hubo violencia de Julián hacia mí, y Maribel Guardia siempre me dijo que yo contara todo esto sobre Julián, en cuanto a sus adicciones. En varias ocasiones, por sus adicciones, llegó a tocarme físicamente”.

Imelda Tuñón reveló que de hecho llegó a quedar con una secuela en el oído por una agresión de Julián Figueroa.

“Hubo agresiones físicas. De hecho, tengo un problema en el oído —me da pena decirlo—, desde entonces quede con un tema que me provoca pérdida de equilibrio cuando me levanto de la cama, como vértigo, porque me dejó dañado el cristal del oído. Fue cuando me agarró porque estaba celoso, no sé de qué. No estoy diciendo que fuera una mala persona, porque él era una excelente persona; eso te lo puedo jurar”. Imelda Tuñón

Imelda Tuñón relató detalles de la agresión un poco apenada por no querer manchar la imagen de Julián Figueroa a quien asegura: “Esa vez me salí del restaurante porque empezó a insultarme. Fue tras de mí y me atacó. No estoy diciendo que fuera una mala persona, porque incluso Maribel me lo decía: era una buena persona. Todos tienen errores y sé que, por la enfermedad que tenía, podía tener ataques de agresividad, pero era un buen ser humano”, comentó.

