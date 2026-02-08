Susana González y Marcos Montero revelan su secreto para enfrentar la crisis de pareja: el amor está en el aire

Susana González y Marcos Montero compartieron recientemente cómo han enfrentado los momentos de crisis dentro de su relación, al hablar de las estrategias que han puesto en práctica para mantenerse unidos a lo largo del tiempo. La pareja abrió una conversación sobre los retos que implica la convivencia y la comunicación, ofreciendo un vistazo a la manera en que trabajan en su vínculo lejos de los reflectores.

Susana González y Marcos Montero revelaron qué hacen para celebrar el 14 de febrero. / Foto: Liliana Carpio/TVNotas

¿Cómo celebran el 14 de febrero Marcos Montero y Susana González?

Para Marcos Montero y Susana González, el 14 de febrero, Día del amor y la amistad, no es una fecha que marque una obligación, sino una extensión de cómo viven su relación todos los días. Ambos coinciden en que el centro está en el presente, en el respeto mutuo y en disfrutar el hoy sin que el amor dependa de una fecha específica.

“Seguir celebrando el amor y la vida, disfrutar el presente, amarse en presente, respetarse en presente y siempre buscando construir algo bonito hacia el futuro, pero disfrutar el hoy, amarse el hoy y cada día, no nada más el 14”, expresó Marcos Montero durante un encuentro con medios.

Susana González añadió que, en ocasiones, estas fechas pueden volverse complicadas por las expectativas externas, por lo que prefieren mantenerlo simple y genuino. “Les tenemos que confesar algo, luego esas fechas se vuelven imposibles, y digo que les tenemos que confesar algo porque decimos ‘Hoy es un día complicado’, simplemente con estar juntos, en paz, tranquilos, ver una película o comer lo que sea”.

Ambos dejaron claro que no se rigen por la mercadotecnia ni por lo establecido, sino por lo que sienten en ese momento y por la espontaneidad. “No es tanto la mercadotecnia sino lo que sentimos, espontáneo y la presencia”.

La actriz Susana González habló sobre cómo enfrentar la crisis de pareja. / Foto: Redes sociales

¿Cómo enfrentan Marcos Montero y Susana González las crisis en su relación?

Marcos Montero y Susana González también hablaron sobre la forma en que enfrentan los momentos difíciles como pareja, reconociendo que las crisis forman parte natural de cualquier relación. El esposo de la actriz explicó que entienden estos procesos como ciclos, en los que hay etapas distintas que se transitan con acompañamiento y aprendizaje. “No todo es color de rosa, todo tiene su ciclo, a veces estás arriba o abajo, pero siempre con amor, aprendiendo, apoyándonos, intentando ser mejores”, señaló.

Por su parte, Susana González subrayó la importancia de asumir la relación desde un lugar realista y humano, lejos de idealizaciones. “Nosotros no somos personajes, somos de carne y hueso, tenemos días malos, hay días que te sientes mejor, peor, hay temporadas que tienes desafíos importantes a nivel personal, emocional, o cosas que te desequilibran y sorprenden, pero es un trabajo de todos los días”.

Para ambos, resolver las crisis implica comunicación constante y un compromiso diario con lo que están construyendo juntos.

Marcos Montero, pareja de Susana González. / Foto: Redes sociales

¿Marcos Montero le fue infiel a Susana González?

Marcos Montero no le fue infiel a Susana González, pese a los rumores que circularon en redes sociales tras su participación en Las estrellas bailan en Hoy. La conversación se originó a partir de un beso que el actor protagonizó junto a Pía Sanz al final de su presentación en la semifinal del programa, un momento que formó parte de la coreografía y del concepto escénico elegido para esa emisión.

La puesta en escena estuvo inspirada en la obra El Fantasma de la Ópera, por lo que ambos participantes aparecieron caracterizados como personajes del musical y el beso se integró como cierre de la representación presentada ante jueces y público. El gesto ocurrió únicamente dentro del contexto artístico del número y no fuera del foro ni en un ámbito personal.

Sin embargo, el momento comenzó a ser comentado en plataformas digitales debido a que Marcos Montero está casado con Susana González, lo que llevó a interpretaciones ajenas a la naturaleza del espectáculo. A partir de ello surgió el debate entre algunos espectadores sobre los límites entre la actuación y la vida privada de los participantes, convirtiendo la escena en uno de los temas más mencionados de la semifinal.

