Rosie Rivera confirma que su esposo le robó a los hijos de su hermana Jenni; dice que fue un “error”

Rosie Rivera dijo que su esposo ya pagó por su “error” y se le hace injusto que se le siga señalando por eso.

Por primera vez, Rosie Rivera habló sobre el robo que fue destapado públicamente por su sobrina Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera.

La cantante dijo en un video que su tía Rosie había ocultado el robo de una fuerte cantidad en una de las empresas de Jenni, legado de su mamá hacia ella y sus hermanos, pero que era administrado por Rosie como lo dejó estipulado la cantante.

“Me acabo de dar cuenta que hace unos años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y ella lo sabía. Se lo dijo a mi hermana Jacquie”, fueron las palabras de Chiquis a través de la transmisión en vivo, siendo apoyada por su hermano Johnny, quien sí se atrevió a decir quién era el supuesto ladrón: “El sinvergüenza de Abel, que cantó al lado de mi madre y luego les robó a sus hijos 80 mil dólares”.

Después de las acusaciones de los hijos de Jenni Rivera en enero del año pasado, Rosie se refiere por primera vez del tema en el programa matutino de Imagen, Sale el sol, y reconoció que su esposo le robó a sus sobrinos, lo que calificó como un “error”, debido a los problemas que tenía con el juego.

“Sí sucedieron cosas que, cuando tú eres la jefa, tomas responsabilidad. Alguien debajo de mí sí (cometió) un muy gran error, y cuando eso pasó, yo lo enfrenté. En ese momento llamé a los abogados. Mi esposo hizo un error muy grande”, indicó.

Rosie siguió y comentó las razones que llevaron a su esposo Abel a cometer este acto y las repercusiones que tuvo en su matrimonio: “Lo digo con todo respeto porque yo honro a mi esposo y él ya pagó este error en el 2016, y se me hace un poco injusto que lo tenga que seguir pagando”.

“Él tenía un problema con las apuestas. Entonces hubo ahí una situación donde él usó dinero que no debería de haber usado. Yo no sabía. En cuanto lo supe lo enfrentamos”, explicó.

Rosie Rivera dijo que su matrimonio se vio afectado con el robo de su esposo / Facebook: Rosie Rivera

Según Rosie, para enfrentar la situación, citó a su suegra, a Juan Rivera, a Jacquie (por ser albacea), así como al pastor y abogados de la familia.

“Nuestro matrimonio se deshizo por un tiempo. Yo lo dejé. Lo corrí de la empresa. Todas las acciones que se tenían que tomar se tomaron, pero en silencio porque no hay necesidad de avergonzar a un hombre que hizo un error”, comentó.

Además, dijo que esta información se la ocultó a sus papás, pero que se pagó el dinero robado: “Cuando esto sale a la luz es años después. Ya todo el dinero pagado. Se habían tomado las acciones y las personas que tenían que saberlo, lo sabían”, indicando que no le dijo a otras personas de su familia para “protegerlos” de otras “verdades”.

“Yo estaba tan furiosa porque era mi hermana, el dinero que dejó. O sea, el dinero ya no es un dólar. Es un segundo de la vida de Jenni Rivera. Me dolió muchísimo. Todavía me duele”, concluyó.