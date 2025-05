¿Valeria Márquez ya había recibido amenazas? Amiga de la influencer rompe el silencio

El 13 de mayo de 2025, Valeria Márquez, una reconocida influencer y empresaria de 23 años, fue asesinada a tiros mientras realizaba una transmisión en vivo desde su salón de belleza, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en Zapopan, Jalisco. Durante el live en TikTok, una persona armada ingresó al establecimiento y le disparó en múltiples ocasiones, provocando su muerte inmediata.

El ataque fue presenciado por sus seguidores en tiempo real, generando conmoción en las redes sociales y medios de comunicación.

Hasta el momento, no hay detenidos por la muerte de Valeria Márquez. No obstante, en redes sociales han señalado a tres personas cercanas a la joven que pudieran estar involucradas.

Erika Hérnandez, a quién han confundido con Erika Vega, quien ya aclaró no tiene nada que ver con el caso.

Vivian de la Torre.

Exnovio de Valeria Márquez (aun sin identificar).

Vivian de la Torre junto a Valeria Márquez en un live, donde la influencer admite estar ebria.

¿Valeria Márquez ya había recibido amenazas ?

Según declaraciones de una amiga cercana, Valeria ya había sido amenazada previamente. En una entrevista, la amiga, que prefirió mantener el anonimato, expresó:

“Me dan ganas de llorar. A todo México nos impactó, y está terrible, horrible. Oye, no se merecía lo que le pasó. Era un amor de persona. Y te son… no te conocía y te sonreía”. Amiga de Valeria Márquez

La amiga también mencionó que Valeria había sido amenazada en un antro por alguien que no toleraba verla divertirse:

“Se supo que la amenazaron una vez en un antro, que estaba en un antro y que la amenazaron. Que '¿por qué te diviertes?’, que no sé qué tanto. ‘Tú divirtiéndote, y yo acá'. La llegaron a amenazar”, dijo la amiga de Valeria.

Además, agregó que a Márquez le habían advertido que se cuidara de las personas con las que se relacionaba:

“Y también se decía que muchos le decían: ‘Güey, tu muerte está cerca de ti’, y así. Pero pues no… no, sí, no así, porque en sí desconozco por qué. Pero sí se llegaba a murmurar: ‘Tu muerte está cerca, ten cuidado, fíjate con quién te relacionas’, que no sé qué tanto”, reveló la joven.

Cabe destacar que, días después de su muerte, se revelaron presuntas conversaciones que habría tenido con un hombre que hasta ahora ha sido identificado como el exnovio de Valeria. En dichas imágenes se confirma lo que su amiga ha declarado sobre las amenazas, pues en las capturas puede leerse una queja del sujeto, quien reclamaba que ella se divertía mientras él recibía su indiferencia.

¿Qué opina de Vivian, amiga de Valeria Márquez, y Erika, trabajadora de Blossom The Beauty Lounge?

La joven fue contundente al exigir justicia. Señaló que existen suficientes elementos para que ambas sean investigadas formalmente.

“Con el en vivo, siento yo que hay muchas pruebas para al menos que las detengan. Para ver por qué. Porque una de ellas estuvo insistente en que: '¡Quédate, quédate, quédate!’. O sea, en el en vivo hay muchísima prueba para que las detengan”.

Así lo dijo la amiga de Valeria Márquez:

Redes sociales reaccionan a las declaraciones de la amiga de Valeria Márquez

Tras la difusión de una entrevista en la que una amiga cercana de Valeria Márquez habló sobre los hechos que rodearon su muerte, usuarios en redes sociales no tardaron en expresar su escepticismo. Muchos cuestionaron el lenguaje corporal y la actitud de la joven durante sus declaraciones, señalando una aparente falta de empatía o dolor.