Clovis Nienow hace romántica propuesta a Aleska Génesis ¡Debajo del mar! ¿Llegarán al altar?

Clovis Nienow y Aleska Génesis dieron mucho de qué hablar en redes sociales desde que anunciaron que se dieron una oportunidad en el amor.

Pese a que el integrante del cuarto Tierra en ‘La casa de los famosos’ de Telemundo mostró total interés en la venezolana, ella optó por sostener un fugaz romance con Christian Estrada. No obstante, la modelo contó que, al salir del reality, se dio cuenta de que no sentía nada por el ex de Ferka.

Los exintegrantes de LCDLF se dieron una oportunidad en el amor / Instagram

Por esta razón, Génesis decidió intentar una relación con Clovis fuera del reality de famosos y compartieron en redes diversas fotografías de la gran velada que pasaron en Miami.

Aunque esta situación causó críticas en redes sociales, así como la preocupación de sus compañeros del equipo Tierra en cuanto a que el corazón de Nienow salga lastimado, ambos demostraron que están más que felices juntos.

Aleska y Clovis confirmaron romance / Instagram: @despiertamerica

Clovis Nienow hace romántica propuesta a Aleska Génesis

Luego de que el histrión defendió con uñas y dientes su relación con la ex de Nicky Jam, ambos decidieron tomarse unas lujosas vacaciones en las playas de Cancún, lugar donde Clovis le preparó una romántica sorpresa a la modelo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Clovis compartió con sus seguidores cómo fue que le pidió a Aleska que fuera su novia. ¡Debajo del mar!

En el videoclip se puede ver como Clovis sacó un cartel mientras ambos buceaban, el cual traía consigo la gran pregunta:

“¿Quieres ser mi novia? Quítate la máscara si es ‘No’. Haz un corazón si es ‘sí’”. Clovis

Rápidamente, Aleska hizo un corazón, tomó de la mano a Clovis y se dieron un romántico b3s0.

Eso no es todo, el actor también le escribió la misma pregunta a la orilla del mar para que Génesis pudiera leerla al asomarse al balcón de su habitación.

A la pregunta, Aleska respondió: “Sí, mi amor”. Palabras que harían oficial la relación entre ambos famosos.

Con esto, la pareja dejó claro que no les importa el que dirán, tanto que están celebrando su amor con unas lujosas vacaciones en Cancún.

Así fue el momento: