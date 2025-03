Aleska ’N’ es vinculada a proceso tras ser arrestada a su salida de LCDLF All-stars

Hace unas horas, Aleska ’N’ fue trasladada de la cárcel de mujeres en Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México a la audiencia preliminar de su caso.

La modelo fue acusada de robo de relojes de lujo, razón por la que Aleska ‘N’ fue detenida a su salida del reality ‘La casa de los famosos All-stars’ la noche del 10 de marzo.

Según la información de ‘En casa con Telemundo’, Aleska ’N’ tenía dos opciones este 11 de marzo, salir de la cárcel hoy mismo con fianza o pasar su proceso en libertad.

Aleska 'N' siendo trasladada de la cárcel a la audiencia

¿Aleska ’N’ se quedará en la cárcel?

Esta tarde se dio a conocer que al finalizar la audiencia, un juez determinó que Aleska ’N’ será vinculada a proceso y que continuará con este en libertad.

Según la cuenta de redes sociales ‘La tía Sandra’, especializada en farándula, el juez determinó que hay pruebas suficientes para enjuiciarla.

Asimismo, algunos medios reportaron que Aleska ’N’ entregó su pasaporte para que no pueda salir del país.

¿Cómo detuvieron a Aleska ‘N’?

El año pasado Aleska ‘N’ ya había sido detenida acusada de robo de relojes de lujo por parte de la expareja de una de sus hermanas. Esto ocurrió cuando llegó a México para entrar a la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo. En ese momento, Aleska ‘N’ obtuvo un amparo y pudo entrar al reality. Sin embargo, por este mismo caso, Aleska fue detenida en su reciente expulsión del reality en su versión ‘All-stars’.

Este 11 de marzo, Jimena Gállego, conductora de ‘La casa de los famosos All-stars’ habló sobre cómo sucedió el arresto de la modelo.

“Fue una gala completamente diferente a todo lo que hemos vivido en La Casa de los famosos. Vimos cómo Aleska fue eliminada por el público. Yo, como cada lunes, esperaba en el foro para entrevistarla”, comenzó.

Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado: “De repente vienen y me dicen que ya no va a haber entrevista. Pensé que Aleska estaba en shock, como le ocurrió a Salvador Zerboni, y que tal vez necesitaba atención psicológica antes de hablar. Pero luego noté que todo el mundo comenzaba a correr, sacaban a todos lo más rápido posible de las oficinas. Me pidieron que me cambiara rápidamente y, al momento de hacerlo, entró una chica de producción para decirnos que teníamos que desalojar el área”, reveló.

“Cuando salí, me encontré con un grupo de unas treinta personas caminando hacia mí, y fue ahí cuando vi a los oficiales. No venían vestidos con uniforme, no había patrullas con logos, todo estaba planeado de manera muy reservada. Era un operativo discreto”, agregó.

Finalmente, Jimena Gállego envió un mensaje de apoyo a la exparticipante de ‘La casa de los famosos All-stars': “Le deseo la mejor de las suertes en su proceso y que, de una vez por todas, se esclarezca todo. Estoy segura de que eso es lo que ella quiere, porque siempre ha afirmado ser una mujer inocente”.