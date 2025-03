Christian Estrada reacciona al caso de Aleska ‘N’ y muestra su apoyo a Clovis, ¿socios?

Christian Estrada se sumó a la controversia que rodea a Aleska ’N’ tras su participación en ‘La casa de los famosos All-stars’ y su reciente detención en México.

Durante una entrevista en ‘La mesa caliente’, el modelo y exconcursante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo abordó diversos temas relacionados con la venezolana y sorprendió al revelar que tuvo una plática con Clovis, exnovio de Aleska ‘N’, con quien el modelo tuvo un fugaz romance que nació cuando ambos estuvieron en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos’ en la versión de Telemundo.

Christian Estrada opina sobre ‘La casa de los famosos All-stars’ y sus participantes

Durante la conversación, Estrada mencionó a algunos de los integrantes de la nueva temporada del reality, como Rey Grupero y Lupillo Rivera.

“Conozco su carácter, es muy inteligente, es muy vivo”, dijo sobre Rey Grupero, con quien ha trabajado en varios proyectos.

También habló sobre Lupillo y su evolución en la competencia: “Lupillo lo veo más diferente hoy día porque aguanta los ataques”, señaló.

Lupillo Rivera / Facebook: Lupillo Rivera

Christian Estrada opina sobre la detención de Aleska ’N’ en México

Uno de los temas más delicados de la entrevista fue la reciente detención de Aleska en México, poco después de su salida del reality. Christian Estrada expresó su postura con un tono reservado:

“Es algo que no se le desea a nadie, es algo muy fuerte. Sé algo de la historia, pero no me meto”. Christian Estrada

Sin embargo, confesó que no ha intentado contactarla para saber cómo se encuentra. El modelo también recordó cómo fue su experiencia con Aleska cuando la conoció:

“Yo conocí a una mujer elegante, de carisma, dama. Incluso conocí a su familia, a sus hermanas, son unas tipazas y es feo ver lo que están pasando. Me da pena ajena ver los comentarios que decían que yo andaba con las hermanas de (Aleska ‘N’), cuando nada más la conocí. Yo no seguí el contacto con (Aleska ‘N?) por respeto a Clovis, que fue su pareja más reciente”.

En medio del problema legal que enfrenta Aleska ‘N’, una amiga suya nos revela fuertes declaraciones de la venezolana. / Redes sociales

Christian Estrada revela su acercamiento con Clovis

Estrada también sorprendió al revelar que recientemente tuvo contacto con Clovis, el exnovio de Aleska ’N’.

“Tuve un acercamiento con Clovis, hoy grabamos unas cosas en la mañana. Me acerqué a él, me saludó bien, él es buena gente” Christian Estrada

Además, reconoció lo difícil que ha sido para Clovis ver a su expareja con otra persona en televisión, por lo cual mostró empatía por la situación del actor.

“Le pregunté cómo se siente, porque lo que vivió es muy fuerte. A mí me hubiera dolido ver a mi expareja dándole un beso a Luca, ex de Cristina Porta, pero es doloroso. Y luego, aparte, lo que le está pasando a Aleska en un país que no es el suyo”, finalizó.

