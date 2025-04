Aleska participó en ‘La casa de los famosos All-stars’ del 15 de abril y contó su experiencia en la cárcel

La modelo venezolana ha acaparado nuevamente titulares, después de que se determinara que Aleska Génesis recibió el perdón por el delito de robo por el cual fue detenida el pasado 10 de marzo, a su salida del reality show ‘La casa de los famosos All Stars’.

En medio de su felicidad por recuperar su pasaporte, también llegó el cumplimiento del contrato, por lo que Aleska regresó al reality al panel de la gala del martes 15 de abril.

La modelo venezolana Aleska volverá al famoso reality show. / Instagram.

También lee: El antes y después de Aleska ’N’: cambios físicos irreconocibles, polémicas, secuestro y su reciente arresto

¿Qué dijo Aleska al regresar a ‘La casa de los famosos All-stars’?

La modelo contó todo el proceso que vivió desde su salida del foro del reality, cuando fue notificada, detenida y trasladada a la cárcel femenil de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México, acusada de robo de relojes de alta gama y dinero. Estuvo en prisión y fue liberada para seguir su proceso en libertad. Un mes después recibió el perdón de quien la acusaba y pudo recuperar su pasaporte y viajar a Miami. Javier Ceriani reportó que a su llegada a esa ciudad de Florida nuevamente fue detenida por autoridades de migración, aunque Aleska no lo ha confirmado.

“He pasado por un proceso de transformación. No soy la misma que salió a la que regresa ahora”, dijo la joven de 33 años, en la gala de ‘La casa de los famosos All-stars’ del 15 de abril, y reconoció que uno de sus mayores temores fue no volver a estar cerca de sus seres queridos.

“Fue un momento de mucha angustia. No paraba de llorar, pero siento que, en medio de esa pesadilla, de esa oscuridad, lo más valioso fue mantener mi fe en Dios”.

La modelo estará presente en el reality, según detallaron los promocionales. / Instagram.

No te pierdas: ¿Vidente predijo la polémica con Aleska Génesis semanas antes de su arresto?

¿Cómo se enteró Aleska Génesis que iría a la cárcel?

De acuerdo con Aleska, su impacto fue mayor cuando se dio cuenta que había un fuerte dispositivo de seguridad esperándola, para trasladarla. En sus palabras, su corazón se acelera sólo de recordar los angustiantes minutos que vivió la noche del 10 de marzo. “Mi corazón late muchísimo al pensar en ese momento”, compartió.

“Además del shock emocional por haber sido eliminada, cuando salgo veo muchos policías con armas largas esperándome, no me dio tiempo ni de pensar. Lo único que pasaba por mi cabeza era: ‘Cuándo voy a volver a abrazar a mi familia’”, dijo Aleska, visiblemente afectada.

¿Por qué estuvo Aleska Génesis en la cárcel?

Aleska fue acusada de presuntamente haber robado relojes de alta gama y dinero desde diciembre de 2023. Al llegar a México para su participación en el reality ‘La casa de los famosos’ de Telemundo en enero de 2024 fue notificada y pasó unas horas en el penal de Santa Martha Acatitla. En ese entonces, participó en reality y se regresó a Miami.

En 2025, regresó a México para integrarse a ‘La casa de los famosos All-stars’ de Telemundo. Al concluir su participación, la detuvieron y estuvo en la cárcel unos días hasta que sus abogados consiguieron que siguiera su proceso en libertad, aunque estaba condicionada a no salir del país y presentarse a firmar cada semana ante las autoridades, como lo marca la ley. Hace unos días, la parte acusadora otorgó el perdón a Aleska. Con esto, la modelo venezolana recuperó su pasaporte y viajó a Miami, Florida.

“Nunca cometí ningún delito aquí en México. Incluso se me acusaba de un robo que ocurrió un día que yo nunca estuve dentro del país, y siempre tuve las evidencias y todas las pruebas a mi favor para demostrar mi inocencia. Yo estaba dispuesta a cumplir con la ley y dar la cara y demostrarlo todo, pero, bueno, gracias a Dios que todo se solucionó. Se otorgó ese perdón, así que todo se retiró”, compartió días atrás, tras su liberación.

“Obviamente soy inocente. La parte acusadora sabía lo que venía y prefirió retirar todos los cargos”, dijo en la gala del reality la noche del martes 15 de abril.

Puede gustarte: Aleska ya sabía que sería detenida tras salir de ‘La casa de los famosos All-stars’, según Javier Ceriani

Aleska Génesis selfie / @aleskagenesis

¿Aleska pensó en atentar contra su vida tras detención?

Aleska Génesis, quien fue cuestionada por algunos durante su participación en el reality respecto la acusación por un supuesto delito que pesaba sobre ella, a su regreso, en un programa de Telemundo se le preguntó si por la detención vivió algún episodio de depresión que la llevara a tomar una decisión desesperada como atentar contra su vida. A lo anterior, la modelo venezolana respondió tajante, pues en el pasado sí llegó a pensar en esto, según confesó tiempo atrás.

“La gran diferencia del primer momento en que tuve una gran depresión es que en esa ocasión yo estaba muy perdida, y mi fe se había perdido, pensar en atentar contra mi vida no, eso es un pasado muy oscuro y jamás volvería a pensar en eso”, aseguró.

También lee: Amiga de Aleska ’N’ lanza fuertes revelaciones: “Sabe subsistir a través de los hombres”