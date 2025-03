¿Vidente predijo la polémica con Aleska Génesis semanas antes de su arresto?

El arresto de Aleska ‘N’ causó conmoción en las redes sociales, donde los usuarios no tardaron en reaccionar a la noticia. Sin embargo, este acontecimiento no fue una sorpresa para la vidente mexicana Mayra Macías, quien predijo un escándalo relacionado con una participante del reality ‘La casa de los famosos All stars’.

En una entrevista para el canal de YouTube Vaya Vaya TV, realizada semanas antes del arresto, Mayra Macías aseguró que una gran controversia estaba por desatarse en el programa. “El éxito no está del lado de ‘La casa de los famosos’ en esta ocasión, y se viene una controversia muy grande con una mujer que va a crear conflicto”, afirmó la tarotista.

Mayra Macías anticipó la controversia en ‘La casa de los famosos All stars

Durante la entrevista, Mayra Macías no solo predijo la llegada de un escándalo, sino que también detalló las características de la persona involucrada. “Es una persona joven, de piel clara, con el cabello un tanto castaño y con algunas luces”, describió la vidente, adelantando con precisión lo que después se asociaría con Aleska N.

La vidente también señaló que la controversia no sería casual, sino que ya estaba planeada. “La polémica ya está súper armada y se van a dar cuenta porque ya le prometieron a esa persona mucho éxito después. La veremos hasta en la sopa”, explicó Macías, sugiriendo que el escándalo formaría parte de una estrategia para mantener la atención sobre dicha figura.

Además, indicó que el estallido del conflicto ocurriría en un plazo específico. “Esto se desatará en dos o tres semanas; además, será una persona que en este momento ya está en la casa”, afirmó contundentemente. Estas declaraciones cobraron relevancia cuando, precisamente dentro del periodo señalado, se dio a conocer el arresto de Aleska.

El arresto de Aleska N y la reacción en redes sociales

Cuando se difundieron las imágenes y detalles del arresto de Aleska N, las plataformas digitales explotaron con comentarios y especulaciones. La audiencia de La casa de los famosos All stars se mostró impactada por el giro inesperado de los acontecimientos.

En redes como Twitter e Instagram, algunos usuarios recordaron las palabras de Mayra Macías, señalando que su predicción se había cumplido. Mientras tanto, otros cuestionaron si la controversia formaba parte de una estrategia mediática para aumentar la audiencia del reality show.

¿Quién es Mayra Macías, la vidente que predijo el escándalo?

Mayra Macías es una vidente y tarotista originaria de Mazatlán, Sinaloa, conocida por sus predicciones relacionadas con celebridades y el mundo del entretenimiento. Ganó reconocimiento tras participar en el programa ‘Acapulco shore’, donde realizó lecturas de tarot a los integrantes del show.

Actualmente, Mayra es muy activa en plataformas digitales como TikTok, donde comparte contenido relacionado con la videncia bajo el nombre de usuario @mayraganesha. En esta red social, cuenta con más de 12 mil seguidores.

Además de sus apariciones en televisión y redes, Macías ofrece servicios personalizados de lectura de cartas y rituales esotéricos a través de su proyecto “Quiromancia Mazatlán”.