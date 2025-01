Maluma: extrabajador hace fuerte denuncia publica contra el cantante, tras 15 años de colaboración

Alejandro Escudero inició su colaboración con Maluma en los inicios de la carrera del artista colombiano. Durante 15 años, Escudero desempeñó el papel de corista, aportando su talento en numerosas presentaciones y giras internacionales. Su contribución fue fundamental en la consolidación del sonido característico de Maluma, fusionando géneros como el reguetón, pop latino y trap.

Alejandro Escudero acusa a Maluma / Instagram

Maluma señalado por despido injustificado

En una entrevista para el programa “Venga la alegría”, Escudero relató que fue despedido sin justificación. El excolaborador del cantante dijo cómo fue informado de su desvinculación del equipo de Maluma. Según sus declaraciones, recibió la noticia de que ya no continuaría en el proyecto debido a una reestructuración del equipo de trabajo y la banda.

Escudero expresó su sorpresa ante la falta de una razón válida para su despido: “Que ya no continúo más en el proyecto, que querían reestructurar el equipo de trabajo, la banda. La verdad, yo quedé frío porque pregunté por qué, cuál era la razón, el motivo, y nunca tuvieron una razón válida”.

A pesar de la situación, Escudero manifestó que no tiene intenciones de emprender acciones legales para exigir una indemnización o liquidación: “Yo, si te soy sincero, hombre, no soy de ese tipo de personas que va a pelear por, no sé, por un peso porque me liquiden o me indemnicen”.

Además, evitó emitir juicios personales sobre Maluma, enfatizando que cada persona actúa según sus propios valores: “La verdad, yo no soy quien para juzgar a nadie, pues, como personalmente, ya eso va en los valores de cada persona y mantener un hijo no es tan fácil. Entonces, yo no digo que él (Maluma) sea buen padre, él siempre fue buena persona”.

Escudero también reflexionó sobre la industria musical y las presiones que enfrentan los artistas: “Es un mundo muy pesado y si de pronto alguna vez se infló, pues yo tampoco lo voy a criticar, porque me imagino que todos los artistas pasan por eso y es necesario; simplemente no debería uno pisotear a los demás”.

¿Quién es Maluma?

Maluma es un cantante, compositor y empresario colombiano de música urbana, cuyo nombre real es Juan Luis Londoño Arias. Nació el 28 de enero de 1994 en Medellín, Colombia. Es reconocido por su estilo musical que mezcla reguetón, pop latino y trap, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes del género.

Maluma comenzó su carrera en 2010, pero su primer gran éxito llegó con el álbum Pretty Boy, Dirty Boy (2015), que incluyó hits como “Borró Cassette”, “El Perdedor” y “Sin Contrato”. Desde entonces, ha lanzado varios discos exitosos como F.A.M.E. (2018), 11:11 (2019), Papi Juancho (2020) y Don Juan (2023).

Ha colaborado con artistas de talla mundial como Shakira, Madonna, Ricky Martin, Jennifer Lopez, The Weeknd y Karol G, consolidando su presencia en la música global.

Maluma ha incursionando en varios negocios

Su estilo combina sensualidad, letras románticas y ritmos pegajosos, lo que lo ha llevado a ganar múltiples premios, incluyendo Latin Grammy, Billboard Latin Music Awards y MTV Europe Music Awards.

Maluma también ha incursionado en la moda, el cine y los negocios. En 2022 protagonizó la película Marry Me junto a Jennifer Lopez. Además, ha lanzado su propia marca de ropa y perfume.

Maluma es uno de los artistas más seguidos en redes sociales, con millones de fans en Instagram, TikTok y YouTube. Su carisma y estilo lo han convertido en un ícono de la música latina.