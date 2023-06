Consuelo Duval asegura que la polémica con Federica Quijano fue la más grande lección de su vida

Federica Quijano es conocida por ser una de las cantantes que constantemente ayuda a animales callejeros, por lo que con dichas acciones ha logrado ganarse la simpatía de las redes sociales en donde aplauden su buen actuar.

Hace unos días Consuelo Duval se vio envuelta en una polémica con Federica Quijano a raíz de una publicación de la cantante en donde presumía una nueva mascota y es que la conductora se fue contra ella señalándola de ser una persona que abandona a los perritos.

Dicho comentario causó controversia por lo que los internautas comenzaron a cuestionar la declaración de la comediante, esto debido a que Federica es conocida por ser una de las personalidades del medio que se encarga de rescatar animales para después proporcionales mejores oportunidades de vida.

Aunque recientemente Consuelo se disculpó con la cantante y admitió que se dejó llevar por un dato falso, en la última emisión de Netas Divinas relató como es que diversas situaciones la llevaron a realizar una declaración de ese tipo, algo de lo que se encuentra sumamente arrepentida.

Consuelo Duval admite que actuó desde la ignorancia

La conductora le reveló a sus compañeras que desde siempre ha sentido un gran amor por los perritos y que hace unos días se topó con una publicación de una rescatista que aseguraba que Federica Quijano solo presumía a las mascotas en redes y luego las abandonaba.

Tras leer esa declaración, la famosa cambió algunas opiniones con la rescatista, quien le aseguró que ese era el actuar de la famosa, a lo que Duval no lo pensó ni un momento y arremetió contra la artista en sus redes:

“Ahí viene la lección, se los juro por Dios más grande de toda mi vida no sé hasta ya me encargo de ventilarla. Y entonces agarro el teléfono, me voy al muro de la otra rescatista, que yo no sabía que era rescatista sin pensar por Dios de mi vida, sin pensar ni tantito”, confesó.

Las conductoras de Netas Divinas reconocieron el valor de Consuelo de aceptar un error tan grande como ese / Instagram

Incluso confesó que pensaba que estaba haciendo el bien al señalar a la famosa, por lo que en ese instante se sintió feliz de su actuar de esa manera, ella solo esperaba que Federica la mandara lejos y las cosas se terminaran de ese modo.

Pero no fue así, ya que un día después comenzó a recibir amenazas de muerte de los seguidores de Quijano, pero eso no fue todo, sino que al visualizar los medios de comunicación se dio cuenta de que ya se encontraba siendo la nota del momento:

“Comienzo a hacer conciencia de que hice mal y veo en ese programa que Federica me escribió, pero yo no la sigo y veo el mensaje: ‘Mana, ¿qué estás haciendo? Me estás acusando sin pedir mi opinión’”, comentó.

Federica Quijano indicó que no entendía los señalamientos de Consuelo e incluso indicó que deseaba poner su propio albergue de mascotas en un futuro. / Instagram: @federicaquijano

Tras ello habló con sus hermanos, quienes le sugirieron que se disculpara, acto seguido fue Paola Rojas quien llegó a contener el caos que estaba reinando y es que le pidió que actuara como era debido y se disculpara en sus redes sociales, aunque eso implicara que todos sus seguidores se enteraran del caso.

Consuelo no dudó en hacerlo y admitió que no había entendido hasta ese momento que una opinión al aire podría causar tanto daño:"uno nunca sabe el daño que puede generar emitiendo una opinión, me arrepiento profundamente de haberlo hecho de que me haya ganado esa parte de mí que me cae gorda, lo de ser vieja chimolera”.

La comediante relató a sus compañeras como es que se dio cuenta había cometido un gran error / Instagram

Aunado a eso, comentó que estaba sorprendida por la ira que se desató en redes y es que tanto Federica como ella recibieron amenazas.

Para finalizar, señaló que reconocía la gran labor que Federica hacía al rescatar animales para darles una nueva oportunidad de vivir rodeados de amor: “hablé desde la ignorancia total y absoluta”.

Federica Quijano ha externado durante años que rescatar a mascotas de la calle es algo que la hace llenarse de satisfacción / Instagram: @federicaquijano

Rojas le recordó que tendría que reconocer que tuvo el valor de disculparse, admitiendo su gran error: “Todos cometemos errores, lo importante es saber admitirlos”.