Federica Quijano ya no demandará a Consuelo Duval tras polémica por abandono animal

Actualmente, Federica Quijano y Consuelo Duval estarían en los mejores términos, tanto así que la cantante ya no demandará a la comediante.

Luego de que Consuelo Duval le ofreciera disculpas a Federica Quijano por acusarla de abandono animal, se ha revelado que la famosa cantante ya no demandará a la actriz por difamación, pues ahora ya serían grandes amigas.

En la más reciente transmisión de Sale el Sol, los conductores comenzaron a hablar del tema, luego de que Apio Quijano evitara los cuestionamientos acerca del tema, llegando incluso a huir de la prensa con tal de no hablar del asunto.

Cabe destacar que, tras el ataque de la comediante, Apio fue el primero en salir a defender a su hermana, afirmando que no podía creer que se hicieran tales acusaciones en su contra; llegando incluso a preguntar si la cuenta de Duval había sido hackeada.

Debido a su negativa para hablar con los reporteros, los conductores del matutino de Imagen Televisión lo criticaron, principalmente, Ana María Alvarado, quien resaltó que ya no era una situación “difícil de tocar”, puesto que todo ya se había resuelto entre las celebridades.

Ana María Alvarado lamentó que Apio Quijano no quisiera hablar de la polémica resuelta entre Consuelo Duval y Federica Quijano. / YouTube: Imagen Entretenimiento

Te recomendamos: Federica Quijano presume rescate de perrita maltratada tras polémica con Consuelo Duval

A la par de eso, la también periodista comentó que ya había hablado con la integrante de Kabah sobre la demanda que iba a interponer en contra de Duval por difamación.

“Ya no era un tema complicado porque ya era un tema resuelto. No va a haber demanda de por medio, yo ayer hablé con Federica, ya no va a demandar a Consuelo, ya ofreció disculpas, ya todo se arregló. No creo que fuera difícil contestar algo así”, apuntó.

Por su parte, Gustavo Adolfo Infante opinó que Apio Quijano no está acostumbrado a responder polémicas con la prensa, en tanto que Alex Kaffie sostuvo que al cantante disfruta del “reflector” y “andar en la pantalla”.

¿Cómo fue la polémica entre Consuelo Duval y Federica Quijano?

Hace unas semanas, Federica Quijano presumió a su nuevo perrito en redes sociales, enterneciendo a todos sus fanáticos, con excepción de Consuelo Duval, quien escribió un comentario acido donde acusaba a la cantante de presunto abandono animal.

“Rezo por él, para que no lo tires a la calle cuando crezca como le hiciste con los que ‘dizque’ rescataste’. Te recuerdo que los perros muerden porque es su forma de jugar”, manifestó.

Tras esto, ambas famosas comenzaron a compartir publicaciones sobre animales; mientras que Consuelo Duval lanzó un video donde presentaba a sus mascotas, Federica Quijano subió historias sobre los rescates de animales en los que habría contribuido.

En su momento, Federica Quijano compartió la historia de un perrito enfermo, al que le costeó todo su tratamiento. / Instagram: @federicoquijano

Demanda de Federica Quijano y disculpas de Consuelo Duval

En medio de toda esta controversia, Federica Quijano admitió que estaba contemplando interponer una demanda en contra de Consuelo Duval por difamación, pues resaltó que ella no tenía “nada que esconder”.

Luego de esto, la propia comediante pidió una disculpa pública a la cantante, donde admite que se “equivocó” al hablar de un asunto que desconoce. Sus palabras fueron bien recibidas por Federica, quien le agradeció por su disculpa y la felicitó por “tener el valor” de aceptar su error.

Consuelo Duval admitió su error mediante una publicación en su Instagram. / Instagram: @consueloduval

Te puede interesar: Patricio N habría sido vinculado a proceso por presunta violencia intrafamiliar