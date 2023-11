Federica Quijano está de luto; perdió a su compañero de vida: “No sé cómo seguir”

Federica Quijano está de luto, pues este martes 14 de noviembre dio a conocer perdió a uno de los más entrañables miembros de su familia, a quien denominó su compañero de vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Federica expresó que está muy dolida por la partida de su perro Fénix y confesó que no sabe qué hacer para sentirse mejor con esta situación.

“Hoy perdemos a un miembro de la familia y no sé cómo hacerle para sentirme mejor. ¡De verdad no lo sé! Él era mi compañero de vida, aventuras y el que dormía a mi lado”. Federica Quijano

Agregó: “Hoy ese espacio está vacío sin ti, mi pata de perro. No sé vivir sin ti. Me diste tanto amor y sonrisas y paz. Sin duda sin ti mi vida será diferente porque no tendré con quién llorar… Eres mi héroe y te amo con toda mi alma”.

Así lo dijo Federica:

Más tarde, Federica posteó un video con los mejores momentos que vivió con Fénix aunado a un nuevo y desgarrador mensaje en el que aseguró que siempre honrará su recuerdo.

“¡No tengo palabras para decirles cuánto dolor siento por perder a fénix! Él era parte de mi familia, de mi paz, el que siempre me cuidó, me amó sin importarle nada, si era o no, si hice o no, solo él me esperaba con toda la emoción porque sabía que sin importarle que hiciera lo iba a amar y cuidar”. Federica Quijano

Federica Quijano ha externado durante años que rescatar a mascotas de la calle es algo que la hace llenarse de satisfacción / Instagram: @federicaquijano

Continuó: “¡No importa desde que trinchera, pero siempre te honraré y cuidaré de ti estés donde estés! Gracias Fénix, por regalarme tus sonrisas, tus besos y tu amor. ¡No hay nada ni nadie que en este momento me haga sentir mejor sin ti! ¡Vuela alto que aquí cuidaré tu recuerdo y tu amor! No sé cómo podré seguir sin ti. ¡Sin mi mejor amigo, mi compañero de cama y de vida! Te amo,Fénix gracias, por hacer mi vida hermosa y perdóname si te fallé”.

Así lo dijo Federica:

Como era natural, usuarios en redes sociales intentaron hacer sentir mejor a Quijano. La mayoría de sus seguidores mostraron empatía con la cantante, dado que reconocen que perder a tu lomito es uno de los dolores más grandes.

“El único momento triste que nos dan es cuando se van”,”Tengo un nudo en la garganta, siéntete muy dichosa, tuviste a un ángel que te acompaño”, “Sé el dolor de perder a un ser querido tan importante y un ser tan hermoso como ese bebé, de todo salimos a su tiempo, todo se sana a su tiempo y aquí seguimos muchos seres que te amamos ya haremos tu vida más bonita. Vive el dolor y despide con amor”, se lee en los comentarios.

Al momento, se desconocen las causas de la muerte de Fénix. Sin embargo, internautas especularon que se trató de cáncer.