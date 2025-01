Salma Hayek pudo ser la primera dama de Estados Unidos, pero rechazó a Donald Trump

Recientemente, las redes sociales recordaron una anécdota bastante curiosa que involucró a Salma Hayek y Donald Trump. A raíz de la asunción de Trump a su segundo mandato como presidente de los Estados Unidos, un viejo video de la actriz mexicana compartiendo detalles de un intento de conquista por parte del ahora mandatario del vecino país por segunda ocasión se viralizó rápidamente, sorprendiendo a muchos usuarios.

Salma Hayek y la vez que Donald Trump intentó conquistarla

La historia fue revelada por Salma Hayek en 2016, durante una entrevista en la que promocionaba la película ‘Beatriz at dinner’. La trama de la película trata sobre una inmigrante que sufre el acoso de un hombre de negocios, lo que dio pie a que, en un momento, le preguntaran a la actriz si alguna vez había vivido una situación similar en su propia vida.

La respuesta de Hayek dejó a todos boquiabiertos: mencionó, sin dudar, a Donald Trump como el hombre que intentó cortejarla de una forma bastante insistente.

Mira: ¡Salma Hayek al natural y halagando a Selena Gomez en los Golden Globes ya se hizo viral!

Salma Hayek no quiso estar con Donald Trump / IG: @salmahayek

Según la actriz, todo comenzó en un evento social donde coincidió con Trump, quien se acercó amablemente a ella y su entonces novio. Tras esa primera interacción, intercambiaron números de teléfono y, a partir de ahí, Trump la invitó a cenar en varias ocasiones, siempre con su pareja presente. Sin embargo, con el tiempo, las intenciones de Trump se volvieron más claras y comenzó a llamarla directamente, invitándola a salir, pese a que Salma siempre le recordaba que estaba en una relación.

Pese a la negativa de la mexicana, Trump seguía insistiendo no solo invitándola a salir sino también diciendo que su novio “no era lo suficiente bueno para ella”.

Checa: Salma Hayek sorprende con radical cambio de aspecto ¿Se hizo un arreglito estético?

Salma Hayek rechazó a Trump

Salma, quien en todo momento se mostró firme en su rechazo, no dudó en aclarar que no saldría con él por nada del mundo. “Yo le dije que no saldría con él, ni aunque estuviera soltera”, relató la actriz. ¡Lo bateó!

Esta revelación se une a las muchas historias que, a lo largo de los años, han surgido sobre el comportamiento de Trump con mujeres del mundo del espectáculo, y con los mexicanos.

Ahora que Trump está nuevamente en la presidencia, las redes sociales rápidamente hicieron virales estas declaraciones, que han vuelto a poner sobre la mesa las controversias relacionadas con Donald Trump, el primer presidente con cargos criminales, por acusaciones de abuso sexual y más. Mientras tanto, Salma Hayek sigue siendo una de las figuras más respetadas y queridas de la industria, reconocida por su talento en Estados Unidos, México y el mundo.

No te pierdas: Alicia Machado confiesa que tras bullying de Donald Trump padeció bulimia y anorexia crónicas