Eugenio Derbez hace chiste sobre su hijo, José Eduardo; así fue la reacción del presentador

Tras haber dejado atrás el escándalo por sus críticas a la actuación de Selena Gomez en la cinta ‘Emilia Pérez’, Eugenio Derbez da de qué hablar con el chiste que realizó sobre su hijo, José Eduardo Derbez, quien hace algunos meses se convirtió en padre.

A través de redes sociales, el actor subió una foto en la que se burla del outfit que usó su hijo en los MTV MIAW del 2022. Recordemos que, en aquel evento, el presentador de ‘Miembros al aire’ usó un pantalón negro estilo leggins, unos zapatos abiertos, un saco de vestir y un cinturón tipo corset.

En la imagen, hizo una comparación entre el presentador y Elon Musk, CEO de la compañía Tesla y actual dueño de X (antes Twitter), a quien se le ve vestido con ropa casual.

El meme tenía la siguiente frase: “El dueño de Tesla/el que trabaja para el municipio”, lo que causó muchas reacciones positivas por parte de los internautas.

¿Cómo reaccionó José Eduardo Derbez ante el chiste de su padre?

Tal parece que al también hijo de Victoria Ruffo no le agradó tanto el chiste de su padre, pues, a través de Facebook, compartió el meme y escribió lo siguiente:

“¡Qué llevado mi papá!”, junto a un emoji de cara irritada.

Por supuesto, el post se viralizó rápidamente y la mayoría de los comentarios pedían que se “desquitara” e hiciera también un chiste acerca de su papá.

Estas son algunas palabras que se podían leer en la publicación:

“Pero que se aguante el regreso”,

“No te dejes, desquítate”,

“Se lleva y luego no se aguanta”,

“Si los hijos no aguantan el bullying de los padres, no aguantan nada”,

“Tranquilos, así se llevan ellos”,

“Eugenio, te pasaste. Aguanta la venganza de tu hijo”.

Eugenio Derbez habla del look de José Eduardo en los MTV MIAW

Esta no es la primera vez que Eugenio Derbez habla sobre el look que usó su hijo en los MTV MIAW del 2022. Poco después del evento, aseguró que el outfit de su hijo se asemejaba a algo que usaría el ‘Profesor Zovek’, un personaje de película famoso en los años 70 y que se caracterizaba por sus looks extravagantes.

Eugenio Derbez “¡Míralo! Pareces como la versión moderna del ‘Profesor Zovek’”

¿Cómo ha sido la relación entre José Eduardo Derbez y su padre, Eugenio Derbez?

La relación entre José Eduardo Derbez y su padre, Eugenio Derbez ha sido algo complicada. Aunque siempre se han llevado bien, han protagonizado varias polémicas.

Un ejemplo de ello fue cuando, hace algunos meses, Eugenio culpó a Victoria de los vicios de José Eduardo. En respuesta a ello, el joven declaró: “A él le gusta embarazar mujeres y nadie le dice nada. Ahora resulta”.

Posteriormente, el también comediante contó que había querido hablar con su papá del tema. Sin embargo, este seguía sin contestarle los mensajes: “Tenemos un grupo, pero no me ha comentado nada. Me imagino que ya lo vio (lo que José Eduardo dijo a la prensa para defender a Victoria Ruffo)”, dijo.

