Paco de la O llegaría al altar este año con su novia 22 años más joven: “Lo que falta es billullo”

Paco de la O y su novia, Malú Carreras están más enamorados que nunca. Aunque él es 22 años mayor que ella, esta diferencia de edad no ha representado ningún problema en estos cinco años de relación y ya hasta tienen planes de boda, que esperan sea este mismo año.

Platicamos con el actor y entre otras cosas nos contó la enriquecedora vivencia que tuvo durante la pandemia, etapa en el que por primera vez se fue a vivir al lado de su mamá, Pilar Fernández, que vive en Veracruz.

“Estar con mi mamá fue una experiencia increíble. Nunca había tenido una relación tan íntima. Fueron tres años intensísimos y estábamos solos ella y yo. Yo la llevé a su primera vacuna, iba al mercado, hacía ejercicio en casa. A veces, cuando estás muy acelerado, tienes que parar, pero el mundo sigue. Aquí paró la vida. Fue una gran oportunidad para los que la tomamos y fue increíble. No tengo ni idea como le hice en lo económico. Además, mi hija María terminó la universidad. Ya tiene 24 años. Se graduó de artista plástica en el Colegio de Artes de México”.

Desafortunadamente, la señora Pilar está presentando síntomas de demencia senil o Alzheimer: “Ella se la pasa bien. Si uno se vuelve aprehensivo, entonces te la pasas mal, pero si lo ves desde el lado del amor y la acompañas, entendiendo su proceso y el tuyo, no te alarmas. Estamos en el tema del diagnóstico, pero es que sí fue demasiado vertiginoso la curva hacia el olvido”, dijo.

El actor nos confió que su mamá Pilar Fernández está presentando síntomas de Alzheimer. Afortunadamente, todos sus hermanos son muy unidos y de ser confirmado el diagnóstico, estarán con ella para acompañarla en el proceso de la mejor manera. / Alejandro Isunza

No te pierdas: Así reaccionó Rosalía a las fotos de su supuesto novio en paños menores ¡Ya sabemos qué vio!

Regresando al tema de la boda con Malu, ella también nos platicó sobre este tema: “No (tenemos planes) como tal, pero sí lo hemos platicado. Si todo sale bien, nos casamos este año”.

Paco de la O, agregó: “Lo que hace falta es el billullo. Y bromea: tiene familia grande, es una lana pensando en tacos de canasta. Pero boda tiene que haber, la boda es la boda”.

La novia de Paco de la O dice si la edad es un problema en las relaciones

¿Cómo es Paco de la O?, le preguntamos a Malú y nos dijo: “Es una persona encantadora. Tenemos una relación muy bonita. Trabajamos juntos, comprendemos, entendemos cuando son momentos difíciles para el otro, pero ya sabemos cómo tratarlo”.

Pero Paco no se quiso quedar callado y también opinó: “En la vida tu pareja no te va a hacer feliz nunca. Tú estás en busca de la felicidad y si encuentras a alguien en tu vida que te acompañe en esa búsqueda es muy lindo. Uno está atento para ver con quién vas a terminar tu vida, y eso está bien y creo que tuve la atención necesaria no para escoger, sino para no dejar ir al amor de mi vida”.

Ambos coincidieron en que ya han platicado de boda, el actor dijo que lo único que falta es el “billullo” pero confía este año, logren su objetivo. / Alejandro Isunza

Checa: Regresa Elvis Presley ¡El Rey no ha muerto!

¿Afecta la diferencia de edad de 22 años entre ellos? “La notamos en todo”, dice Paco. Malú bromea: ‘Ya se levanta y le duele todo’. Paco prosigue: ella sabe que esa diferencia podría ser una desventaja más adelante, pero si ella lo asume, está bien. Yo lo que quisiera es no darle mucha lata. Me voy a cuidar para estar bien y nuestro entorno también. Hoy estoy bien, fuerte.”.

Malú se sincera: “Él ha sido muy insistente con el tema de la diferencia de edad, pero a mí no me pesa. Hay amor y creo que eso vale más”.

“Como es joven, sigue aferrada. Si todo sale conforme a lo planeado, sí habrá boda”, bromeó Paco.

El actor concluyó comentando actualmente presenta la obra La última jugada y El confesor. Además de que está buscando postularse para la Secretaría del Trabajo en la ANDA:“ Lo que estoy buscando es que la ANDA forme parte del movimiento cultural de México”, nos dijo.

Los romances de Paco de la O, ¿la tercera será la vencida?

En 1998 se casó con la modelo Ana Laura Sánchez y procrearon a su única hija, María, de quien ya nos contó del orgullo que le da que se haya graduado de la universidad recientemente.

Luego, Gaby Platas y Francisco de la O se casaron en 2008 y se separaron en 2018. Según la actriz, su matrimonio estuvo marcado por la violencia, las sustancias y las infidelidades.

Gaby Platas y Paco de la O terminaron mal / Instagram/YouTube: Imagen Entretenimiento / Facebook

Mira: Martha Higareda revela cómo superó los fracasos amorosos que la tenían hundida

Ahora, el actor lleva cinco años de relación con Malú Carreras. Después de dos matrimonios fallidos, todo indica que con su actual novia que es más joven que él, vivirá hasta el último de sus días “si todo sale conforme a lo planeado”, según él mismo dice.