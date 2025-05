Nieto de Cantinflas encontró el amor tras superar sus adicciones; ¡Quiere formar una familia!

Hace unas semanas te contamos en TVNotas te contamos que Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas, estaba viviendo una nueva etapa en su vida. Luego de haber superado su difícil lucha contra las adicciones, ahora el joven reafirma su interés en comenzar de nuevo y reveló que tiene ganas de formar una familia. El joven compartió que su corazón ya tiene dueña.

El nieto del célebre comediante mexicano Mario Moreno ‘Cantinflas’ e hijo de Mario Moreno Ivanova y Sandra Bernat, ha tenido una vida marcada por profundas tragedias. / Cortesía Mario Moreno Bernat

Lee también: Nieto de Cantinflas nos cuenta su complicada relación con las adicciones: “Fue un infierno”

¿Quién es Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas?

Gabriel Moreno Bernat, de 30 años, es hijo de Mario Arturo Moreno Ivanova, único heredero legal de Cantinflas, quien falleció en 2017 a los 57 años. Lejos del glamour que rodeó a su abuelo, Gabriel ha compartido públicamente las tragedias y abusos que vivió durante su infancia y adolescencia.

El joven ha librado una dura batalla contra las adicciones y actualmente radica en el puerto de Acapulco en donde trabaja en un hotel y también realiza algunas colaboraciones con youtubers de Guerrero. El joven tuvo un pasado complicado con el uso de sustancias y llegó a vivir en la calle debido a las fuertes adicciones que enfrentó.

Gabriel Moreno Bernat ya piensa en que algún día quiere ser papá. / Redes sociales.

Sigue leyendo: ¿Qué pasará con el legado de Cantinflas?

¿Gabriel Moreno Bernat, nieto de Cantinflas, vivió en la calle?

En entrevista con ‘TVNotas’, Moreno Bernat narró cómo fue vivir en la calle: “No comía, no dormía. Dinero que ganaba era para consumir. Fue un infierno”. “Toqué fondo tras el fallecimiento de mi hermano Mario (2013). Él siempre me apoyó en las buenas y las malas. Una semana antes de morir dijo que necesitaba internarme. Me veía mal”.

“Me decía: ‘Échale ganas. Tú puedes. Eres el hombre de la casa’, y le tuve miedo a esa responsabilidad. Me enojé con mi hermano, me dijo siempre que contaría con él. Se fue y lo extraño”. Habló de su experiencia de una tribuna (lugar donde los adictos se sinceran y es parte de su rehabilitación): “Subir ahí es como hablar con Dios. Él es el único que sabe lo que hiciste en el consumo. Cuando abrí mi corazón dije: ‘Ni una mentira más, porque si no, caeré peor’. Llegué a consumir mari..., piedra y alcohol. A quienes consumen, les pido que ya no lo hagan. Que abran los ojos”, dijo.

Gabriel Moreno Bernat y su novia compartieron detalles de cómo su relación. / Redes sociales.

No te pierdas: Así luce la casa abandonada de Cantinflas en Acapulco

¿Quién es la novia del nieto de Cantinflas y cuál es su historia de amor?

Ahora, en entrevista con ’Sale el sol’, el joven y su manager puntualizaron que se siente muy feliz por haber conocido a su novia, una joven con quien lleva casi dos meses de relación y que llegó a su vida gracias a las redes sociales.

“Se llama Janet y la conocí a través de las redes sociales, haciendo en vivos. Yo estaba en Monterrey grabando. Y varia gente se unía. Empezamos a platicar y ya vamos para dos meses. Yo estoy muy contento”, dijo. “Estamos disfrutando el noviazgo y a ver qué pasa, me gustaría ser papá, es lo que mis papás querían. Así como mi hermana, pero le estaré echando ganas para traer a la cigüeña. Gracias a Dios no he recaído”, agregó.

Por su parte, su novia reveló lo que más le gustó del joven: “Lo que me llamó la atención de Gabriel es que es un chavo súper amable, la rehabilitación es un proceso continúo”, compartió la joven.