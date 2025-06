Alessandra Rosaldo confiesa el oscuro motivo que la hizo dejar a Eugenio Derbez: “Todo estaba mal”

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez son, hoy por hoy, uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano, pero su camino hacia la estabilidad no fue un cuento de hadas. Pocos imaginaban que, en los primeros años de su relación, la pareja enfrentó una ruptura que puso en duda su futuro juntos.

En una charla íntima para el pódcast de Martha Debayle, Alessandra se sinceró sobre el proceso emocional que la llevó a tomar esa dura decisión y cómo, después de mucho trabajo personal, lograron reconstruir su historia.

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Instagram: @alexrosaldo

Mira: Alessandra Rosaldo hace inesperada confesión: ¿Nunca quiso ser mamá?

¿Por qué Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez decidieron separarse?

La vocalista de Sentidos opuestos, Alessandra Rosaldo no tuvo reparos en reconocer que, al inicio de su romance con el famoso comediante, las cosas no eran como muchos suponían. “Por meses de terapia, me di cuenta de que todo estaba mal: mal mi rol, mal el suyo, mal que vivíamos con Aislinn Derbez, quien quedaba en medio. Las dos éramos señoras de la casa”, reveló sin filtros. Sus palabras dejaron claro que el amor no fue suficiente para evitar una separación, al menos en aquella etapa.

Aunque la relación estaba marcada por el cariño, Alessandra confesó que se sentía perdida y que necesitaba sanar. La terapia jugó un papel clave en abrirle los ojos:

“Estuve un buen rato. Esa terapia me llevó a terminar mi relación con Eugenio Derbez”. Alessandra Rosaldo

La intérprete reconoció que el proceso fue doloroso, pero necesario. “Yo me sentía perdida, pero gracias a eso me di cuenta de lo que no hice bien. Me reparó. Lloré meses. Lo amaba con toda mi alma y lo dejé ir, porque ninguno de los dos estábamos bien”, compartió.

El quiebre no solo surgió de diferencias cotidianas, sino también de visiones distintas sobre el futuro. Alessandra soñaba con un compromiso formal y una familia, mientras que Eugenio parecía no compartir esos planes en ese momento.

“No estaba dispuesto a casarse conmigo ni a darme una familia. Eso yo lo deseaba con él. Tomé decisiones que se necesitaban. Pasaron mil cosas y tuvo final feliz, pero fue difícil” Alessandra Rosaldo

Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez / Instagram: @alexrosaldo

Lee: José Eduardo Derbez se burla de Alessandra Rosaldo tras zafarrancho con la prensa ¿Enemistados?

¿A Alessandra Rosaldo le afectó ir a terapia?

Rosaldo explicó que fue durante las sesiones de terapia cuando comprendió los errores en su manera de amar y los patrones que repetía. “La terapia me ayudó en su momento. Fue por el amor que yo le tenía. Estaba perdida porque no sabía estar enamorada”, confesó. Y es que, según la artista, el vínculo con Derbez rompió el molde de lo que había sido su vida amorosa.

“Yo rompí un patrón con él, porque estaba con parejas a quienes rescataba. Era controladora. Yo era todo, pero me perdí. No supe cómo hacerle para estar con alguien que me apapacha, me cuida y me protege” Alessandra Rosaldo

Alessandra dejó al descubierto que la separación no fue un capricho ni un arrebato, sino el resultado de una profunda necesidad de reencontrarse consigo misma. Fue gracias a ese proceso que ambos pudieron replantear su relación y construir una historia más fuerte.

Alessandra ha protagonizado varios momentos virales por sus cuidados como mamá en ‘De viaje con los Derbez’. / Redes sociales.

Mira: Alessandra Rosaldo revela: ¿Los Derbez fueron vetados del bautizo de la hija de José Eduardo?

¿Cómo ha sido la historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez?

La historia de amor entre Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez comenzó en 2005, cuando él la invitó a participar en un episodio de la serie Vecinos. Durante un viaje a Canadá para grabar, surgió una conexión especial entre ellos, aunque Alessandra tenía pareja en ese momento. Se reencontraron meses después y formalizaron su relación en 2006. En marzo de 2012, Eugenio le propuso matrimonio de forma espectacular: disfrazado de príncipe enmascarado, montado en un caballo blanco y acompañado por Jesús Navarro de Reik cantando “Creo en ti”. Se casaron el 7 de julio de 2012 en una ceremonia televisada en la Ciudad de México.

En 2014, nació su única hija en común, la primera hija de Alessandra y la cuarta de Eugenio. Aunque su relación ha sido vista como una de las más sólidas del espectáculo mexicano, no ha estado exenta de dificultades. Alessandra reveló en un podcast que en un momento decidió separarse de Eugenio porque sentía que ya no era una prioridad en su vida. Aislinn, la hija mayor de Eugenio, vivía con ellos, y Alessandra sentía que no tenía su lugar en la relación. Incluso llegó a decir: “Me estoy muriendo en vida”.

A pesar de esa crisis, lograron superar sus diferencias. Alessandra comenzó un proceso de terapia y crecimiento personal, y con el tiempo, la pareja se reconcilió. Hoy en día, siguen juntos, criando a su hija y participando en proyectos como el reality De viaje con los Derbez.