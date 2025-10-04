Mar Contreras hace comentario “subido de tono” a Adrián di Monte y en redes la tachan de “buscona”

La fiesta del jueves 2 de octubre en La casa de los famosos México 2025 dio mucho de qué hablar. Y es que, más allá del reencuentro entre grandes amigos, sucedieron momentos que causaron controversia en redes sociales. Uno de ellos fue protagonizado por Mar Contreras, quien hizo referencia a su amistad con Adrián Di Monte, un participante que fue de los primeros eliminados. ¿Qué dijo la actriz?

¿Por qué los habitantes eliminados ingresaron a La casa de los famosos México?

El gran final de La casa de los famosos México 2025 está acercándose. A tan solo unos días del tan esperado día, en la que se elegirá al ganador o ganadora, se siguen generando momentos polémicos.

Recientemente, ‘la Jefa’ tomó la decisión de que la última fiesta de esta tercera temporada debía celebrarse en grande, reuniendo a todos los participantes que pasaron por la casa, incluidos los que fueron eliminados.

Esto dio pie a que Adrián Di Monte, segundo eliminado de esta temporada, entrara nuevamente a ‘La casa’ y así convivir con su antiguo team: el cuarto Noche. Mar Contreras fue una de las más emocionadas por tal motivo.

Fiesta de reencuentro de La casa de los famosos México / Captura de pantalla

¿Qué dijo Mar Contreras sobre Adrián Di Monte y por qué la tachan de “buscona” en redes?

La participación de Adrián Di Monte en La casa de los famosos México 2025 fue corta, pues él se convirtió en el segundo eliminado de esta tercera temporada. Aún así, su entrada y salida dieron de qué hablar, tanto dentro, como fuera del programa.

Adrián formó parte del cuarto Noche, creó un vínculo fuerte entre los integrantes de ese team. Incluso, su partida del reality fue llorada y lamentada por la mayoría de ellos. Fue a inicios de esta semana que Mar Contreras defendió a Adrián y habló sobre ese primer posicionamiento en el que todos se colocaron detrás del actor:

No soy nadie para juzgar a alguien más, no tengo ese poder, yo no puedo clavarle el cuchillo en la espalda a alguien, quien me demostró ser respetuoso, empático, estar ahí cuando se necesita Mar Contreras, sobre Adrián Di Monte

A esta declaración, se sumó un nuevo comentario la noche de ayer, en el que la actriz, según internautas, habla sobre Di Monte como alguien del que está interesado en algo más que una amistad:

“A Adrián lo adoro güey, no sé por qué, pero hay algo que no sé. Adrián tiene algo especial. Mar Contreras

Mar Contreras llora por Adrián Di Monte en La casa de los famosos México / Redes sociales

Los usuarios no dejaron pasar el momento y criticaron duramente a Contreras, ya que para muchos presuntamente se emocionó más por la entrada de Adrián, que la de su esposo, aquí algunos comentarios:



“Ella ha dicho que le gustan peludos y con barba”,

“No manches, jaja. Cómo se emocionó más por el que tiene carpetas de investigación que por sus propios hijos y esposo”,

“Del esposo lo único que ha dicho es que el señor es chef, pero que tal habla de todas las ‘virtudes’ del Adrián Di Golpe”.

Cientos de comentarios mantienen la misma línea, y ven como inapropiado el comportamiento y los comentarios de la actriz. ¿Será verdad?

* Mar siendo Mar *



Mar: Adrian lo adoro wey, no se porque, tiene algo especial 🫶#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/DOV9X5zKoa — .ｎｉｋｏ🐮. (@mycupofstars_) October 3, 2025

¿Cuántas carpetas abiertas de investigación tiene Adrián Di Monte en la Fiscalía por violencia de género?

La abogada Mariana Gutiérrez, si bien no está a cargo del caso relacionado con las presuntas denuncias contra Adrián Di Monte, afirma contar con información que indica que él enfrenta siete carpetas de investigación abiertas por el mismo delito.

“Este señor tiene varias denuncias por violencia de género hacia su ex y otras personas. Me informaron en la Fiscalía. Algunas no han prosperado, otras están en giro y hay otras de las que aún no tiene conocimiento y no ha sido notificado”, dijo Gutiérrez a TVNotas.

Por otra parte, la abogada agregó que tres denuncias están vigentes, ya que dos se hicieron cuando recién entró al reality:

“Tengo entendido que eran 7, pero se desestimaron 4. Ahorita creo que están vigentes 3. La primera es la de su ex y hay 2 nuevas que apenas se interpusieron cuando entró al reality. Hay que esperar”. Abogada Mariana Gutiérrez

